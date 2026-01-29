ИЗПРАТИ НОВИНА
Минимум 1438 евро нето са нужни месечно на 3-членно семейство, за да живее нормално
Автор: ИА Фокус 13:52
©
2812 лв. или 1438 евро е необходимият нетен месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство у нас - двама възрастни, които работят и едно дете до 14 години, съобщават от КНСБ, цитирани от БНТ.

Доходът за издръжка определено нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година.

Пламен Димитров - председател на КНСБ: "Хората продължават да усещат все по-видимо, че цените не са по джобовете им. Когато една група стоки е два пъти по-скъпа от това, което ти получаваш спрямо всякакви величини, няма как да е нормална тази цена.

Заплатите растат с двуциферени темпове на годишна база с 14-15% през годините, но всъщност истинският, реалният растеж от ковид насам, всичко е малко над 22% реален растеж, като изчистим общата инфлация. Но тези стоки, които растат по-бързо създават усещане, че доходите не растат с необходимите темпове и поради това издръжката на живот я получават по-малко от половината българи, които работят на пълен работен ден."


Статистика: