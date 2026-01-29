ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Минимум 1438 евро нето са нужни месечно на 3-членно семейство, за да живее нормално
Доходът за издръжка определено нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година.
Пламен Димитров - председател на КНСБ: "Хората продължават да усещат все по-видимо, че цените не са по джобовете им. Когато една група стоки е два пъти по-скъпа от това, което ти получаваш спрямо всякакви величини, няма как да е нормална тази цена.
Заплатите растат с двуциферени темпове на годишна база с 14-15% през годините, но всъщност истинският, реалният растеж от ковид насам, всичко е малко над 22% реален растеж, като изчистим общата инфлация. Но тези стоки, които растат по-бързо създават усещане, че доходите не растат с необходимите темпове и поради това издръжката на живот я получават по-малко от половината българи, които работят на пълен работен ден."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 855
|предишна страница [ 1/143 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което...
11:08 / 29.01.2026
50 хиляди са гледали видеото, показващо гола клиентка по време на...
10:57 / 29.01.2026
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на р...
11:06 / 29.01.2026
Синдикат "Образование" тропна по масата заради разлигавените и аг...
10:32 / 29.01.2026
Учителката на Билгин тормозела всички, твърдят негови съученици
09:56 / 29.01.2026
Зимата се завърна в Родопите
09:55 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS