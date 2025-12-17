ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:37Коментари (0)159
© NOVA NEWS
Оставката на цялото Изпълнително бюро на БСП не решава никакъв проблем. Не съм чул те да се чувстват виновни за нещо, даже казват, че много са постигнали. Бъдещето на БСП ще бъде мрачно, но това не е неочаквано. Това каза бившият председател на Народното събрание Михаил Миков

БСП не бива да бъде лидерска партия, колективното начало трябва да бъде водещо, смята той. "Днес политиката е с повече "аз", "ние" го няма и виждаме как гражданите се отнасят към политиците", каза още Миков пред NOVA NEWS.

По негови думи социологическите агенции много добре отразяват състоянието на партията, за което много хора, сред тях и самият той, са предупреждавали през годините.

Миков каза още, че влизането в десни управления е продължение на линия, започната от Корнелия Нинова. "Лява партия е участваше активно в приемането на бюджет, в който военните разходи бяха около 6,5 милиарда, а 1,5 милиарда – във фонда за Украйна. Това е и дефицитът. Да не се правят опити да се замазват очите на групи хора с по 100-200 лв., когато големият проблем на бюджета е милитаризацията на Европа и България", заяви още бившият председател на НС.

Ще направи ли Румен Радев своя партия

Миков смята, че другите партии се страхуват от това Румен Радев да не направи партия. Той не знае дали президентът ще вземе такова решение, но дори и това да се случи и да получи добри резултати на изборите, важно е каква политика ще наложи.

По думите на Миков към момента, ако отидем на избори през март, няма политическа алтернатива.

Бюджтетът 

Миков смята, че вариантът с преходен бюджет е добър. Той посочи още, че изборите трябва да покажат какво управление ще се формира, след което то да реши каква да бъде приходната и разходната част на държавната план-сметка.

"Музеят на сглобката"

Миков обясни, че не е впечатлен от т.нар. "Музей на сглобката" и го нарече "политически пърформанс".

Бившият председател на НС беше категоричен, че важните въпроси за хората са свързани с цените на стоките и услугите.

По отношение на еврото той смята, че "българските граждани няма да се чувстват като членуващи в клуба на богатите".


Още по темата: общо новини по темата: 38
17.12.2025 Паргов за оставките в БСП и бъдеща партия на Радев: Трудно се говори за нероден Петко
16.12.2025 Калоян Паргов: В тежка ситуация сме, но БСП държи на редовния бюджет
16.12.2025 Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
17.05.2025 Ръководството на БСП се събира на Национален съвет
09.03.2025 Атанас Зафиров с петима заместници в БСП, Борислав Гуцанов не е сред тях
16.02.2025 Атанас Зафиров: От днес БСП е различна, председателят ще бъде пръв сред
равни
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Народните представители приеха удължителния закон за бюджета 
17:14 / 17.12.2025
"ДПС - Ново Начало": Автомобилът на Пеевски не е на НСО, охранява...
16:26 / 17.12.2025
Наша банка с важна информация, свързана с еврото и досегашните до...
16:45 / 17.12.2025
Част от камерите в тоалетните на столичното училище са били точно...
15:12 / 17.12.2025
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала пр...
15:14 / 17.12.2025
Президентът Радев продължава консултациите и утре
15:11 / 17.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Гала: Аз знам, но няма да кажа
Гала: Аз знам, но няма да кажа
16:23 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Сътресения в БСП и избор на нов председател
Проблем в болница "Селена"
Арестуваха кмета на Варна
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: