|Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни
БСП не бива да бъде лидерска партия, колективното начало трябва да бъде водещо, смята той. "Днес политиката е с повече "аз", "ние" го няма и виждаме как гражданите се отнасят към политиците", каза още Миков пред NOVA NEWS.
По негови думи социологическите агенции много добре отразяват състоянието на партията, за което много хора, сред тях и самият той, са предупреждавали през годините.
Миков каза още, че влизането в десни управления е продължение на линия, започната от Корнелия Нинова. "Лява партия е участваше активно в приемането на бюджет, в който военните разходи бяха около 6,5 милиарда, а 1,5 милиарда – във фонда за Украйна. Това е и дефицитът. Да не се правят опити да се замазват очите на групи хора с по 100-200 лв., когато големият проблем на бюджета е милитаризацията на Европа и България", заяви още бившият председател на НС.
Ще направи ли Румен Радев своя партия
Миков смята, че другите партии се страхуват от това Румен Радев да не направи партия. Той не знае дали президентът ще вземе такова решение, но дори и това да се случи и да получи добри резултати на изборите, важно е каква политика ще наложи.
По думите на Миков към момента, ако отидем на избори през март, няма политическа алтернатива.
Бюджтетът
Миков смята, че вариантът с преходен бюджет е добър. Той посочи още, че изборите трябва да покажат какво управление ще се формира, след което то да реши каква да бъде приходната и разходната част на държавната план-сметка.
"Музеят на сглобката"
Миков обясни, че не е впечатлен от т.нар. "Музей на сглобката" и го нарече "политически пърформанс".
Бившият председател на НС беше категоричен, че важните въпроси за хората са свързани с цените на стоките и услугите.
По отношение на еврото той смята, че "българските граждани няма да се чувстват като членуващи в клуба на богатите".
