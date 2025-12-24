Миг невнимание и неприятности преди Коледа за този шофьор

© Facebook Автомобил е с потрошена предница на 165-ти км на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи в района на аутобана.



Към момента няма данни за пострадали и информация как се е стигнало до инцидента.



Синоптиците издадоха червен код за опасно време, а от АПИ апелират шофьорите да тръгват на път готови за зимни условия.



Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!



