Между Приморско и Царево валежите надминаха 40–50 л/кв. м. Това съобщават от Meteo Balkans.



Заснети са и гръмотевици край Царево.



Има данни и за локални наводнения – силни порои, наводнени канавки, но няма повод за притеснение.



Припомняме, че силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците.















