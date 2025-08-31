ИЗПРАТИ НОВИНА
Между Приморско и Царево валежите надминаха 40–50 л/кв. м
Автор: Илиана Пенова 23:10 / 31.08.2025
© Facebook
Между Приморско и Царево валежите надминаха 40–50 л/кв. м. Това съобщават от Meteo Balkans.

Заснети са и гръмотевици край Царево.

Има данни и за локални наводнения – силни порои, наводнени канавки, но няма повод за притеснение.

Припомняме, че силен пороен дъжд се изля над град Китен днес вечерта, предизвиквайки сериозни наводнения по улиците.

 

 





