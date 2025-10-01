ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Bulgaria издаде червен код за идните два дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:31
Meteo Bulgaria издава предупреждения Level2 и Level3 за 2 и 3 октомври за дъжд, сняг и вятър!

Средиземноморски циклон ще определя динамичното време в страната през следващите 48 часа, като се очакват повсеместни и значителни по количества валежи, които в много райони ще са трицифрени и няколко пъти над нормите – до 100-150 л/кв.м. в планинските райони и до над 200 л/кв.м. на места в Бургаско и Варненско с висок риск от наводнения!

Ще се усилва вятърът от североизток, с него температурите ще се понижават и границата между дъжд и сняг в четвъртък ще е на около 1000 метра, а в нощта срещу петък и в петък сутринта и по-ниско – докъм 600-800 метра, включително в София. Заради тежкия и мокър сняг и все още наличната листна маса, сериозна опасност от падане на клони и цели дървета и проблеми по ел. мрежата, особено в среднопланинския пояс. Ще има и виелици!

Поривите на вятъра по крайбрежието ще бъдат ураганни – над 100 км/ч., най-вече в акваториите на областите в червено, като са възможни и вълни с височина от 5 метра! Между 60 и 80 км/ч. ще са пулсациите в останалите населени места от Източна и Североизточна България и в планинските райони.


