ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Bulgaria издаде червен код за идните два дни
Средиземноморски циклон ще определя динамичното време в страната през следващите 48 часа, като се очакват повсеместни и значителни по количества валежи, които в много райони ще са трицифрени и няколко пъти над нормите – до 100-150 л/кв.м. в планинските райони и до над 200 л/кв.м. на места в Бургаско и Варненско с висок риск от наводнения!
Ще се усилва вятърът от североизток, с него температурите ще се понижават и границата между дъжд и сняг в четвъртък ще е на около 1000 метра, а в нощта срещу петък и в петък сутринта и по-ниско – докъм 600-800 метра, включително в София. Заради тежкия и мокър сняг и все още наличната листна маса, сериозна опасност от падане на клони и цели дървета и проблеми по ел. мрежата, особено в среднопланинския пояс. Ще има и виелици!
Поривите на вятъра по крайбрежието ще бъдат ураганни – над 100 км/ч., най-вече в акваториите на областите в червено, като са възможни и вълни с височина от 5 метра! Между 60 и 80 км/ч. ще са пулсациите в останалите населени места от Източна и Североизточна България и в планинските райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:09 / 01.10.2025
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за ...
16:02 / 01.10.2025
След 45 дни в Съдебна медицина: Погребаха д-р Иса Али, загинал в ...
14:22 / 01.10.2025
И втората проба на Бургазлиев показа употреба на наркотици
14:00 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол
13:07 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS