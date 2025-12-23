ИЗПРАТИ НОВИНА
Меteo Bulgaria: Имаме лоша новина - тъмна Коледа заради снега
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:47
"Това е очакваната снежна покривка точно на Коледа в четвъртък според европейския модел ECMWF. Най-много сняг ще има в Рило-Родопската област и в Северозападна и Централна Северна България.

Заради ниските приземни (отрицателни) температури в Северна България ще има условия и за поледици и обледявания, а също и по проходите, така че, ако ще пътувате, особено към планините - умната!

Очаква се и усилване на североизточния вятър - утре все още само в най-крайния север и североизток, а в четвъртък вече на много места в Северна и Източна България с пориви 60-70 км/ч и условия за виелици в районите със снеговалеж.

Лошата новина на фона на това коледно чудо, е че вероятно ще се повтори отчасти сюжетът на 2024 с тъмната Коледа заради липсата на ток. Апелираме ел. дружествата да са на терен възможно най-бързо и да отстранят проблемите в най-кратки срокове, ако има такива, а ще има - знаем си се..., съобщиха от Meteo Bulgaria.


