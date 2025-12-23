ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Меteo Bulgaria: Имаме лоша новина - тъмна Коледа заради снега
Заради ниските приземни (отрицателни) температури в Северна България ще има условия и за поледици и обледявания, а също и по проходите, така че, ако ще пътувате, особено към планините - умната!
Очаква се и усилване на североизточния вятър - утре все още само в най-крайния север и североизток, а в четвъртък вече на много места в Северна и Източна България с пориви 60-70 км/ч и условия за виелици в районите със снеговалеж.
Лошата новина на фона на това коледно чудо, е че вероятно ще се повтори отчасти сюжетът на 2024 с тъмната Коледа заради липсата на ток. Апелираме ел. дружествата да са на терен възможно най-бързо и да отстранят проблемите в най-кратки срокове, ако има такива, а ще има - знаем си се..., съобщиха от Meteo Bulgaria.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 146
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без тирове на магистралите
07:00 / 23.12.2025
"Еконт" и "Спиди" с информация, която ще ви спести много
06:45 / 23.12.2025
Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празни...
06:20 / 23.12.2025
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:52 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS