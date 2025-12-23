© виж галерията "Това е очакваната снежна покривка точно на Коледа в четвъртък според европейския модел ECMWF. Най-много сняг ще има в Рило-Родопската област и в Северозападна и Централна Северна България.



Заради ниските приземни (отрицателни) температури в Северна България ще има условия и за поледици и обледявания, а също и по проходите, така че, ако ще пътувате, особено към планините - умната!



Очаква се и усилване на североизточния вятър - утре все още само в най-крайния север и североизток, а в четвъртък вече на много места в Северна и Източна България с пориви 60-70 км/ч и условия за виелици в районите със снеговалеж.



Лошата новина на фона на това коледно чудо, е че вероятно ще се повтори отчасти сюжетът на 2024 с тъмната Коледа заради липсата на ток. Апелираме ел. дружествата да са на терен възможно най-бързо и да отстранят проблемите в най-кратки срокове, ако има такива, а ще има - знаем си се..., съобщиха от Meteo Bulgaria.