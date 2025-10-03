ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Втори потоп над България? – Свети Влас и Черноморието под нова заплаха
След бедствието, което връхлетя Черноморието и особено Свети Влас, България е изправена пред ново изпитание. Само за два дни паднаха количества дъжд, равняващи се на цялата месечна норма, което доведе до наводнения, евакуации и щети за милиони. Докато водата бавно се оттича от улиците и домовете, синоптиците предупреждават - приближава се втори циклон.
Проливните валежи наводниха квартали в Несебър, Приморско и най-вече Свети Влас, където цели улици се превърнаха в реки. В селището "Елените“ се наложи масова евакуация чрез системата BG Alert, а десетки автомобили бяха завлечени от придошлите потоци.
Нова опасност – втори циклон между 6 и 8 октомври
Метеоролозите предупреждават, че още един средиземноморски циклон ще достигне Балканите в периода 6–8 октомври. Очакванията са за:
- Интензивни валежи в Източна и Южна България;
- Наводнения по крайбрежието – особено в зони, вече засегнати от първия потоп;
- Свлачища по Черноморието и в планините, където почвата е преовлажнена;
- Мокър сняг във високите планини, който може да предизвика нови водосборни вълни при снеготопене.
Според прогнозите на нашите синоптици; Черноморието и Югоизточна България остават най-уязвими – Свети Влас, Несебър и Бургас вече са "на ръба“. В Централна и Източна България също се очакват обилни валежи, а в планините – комбинирано натоварване от дъжд и сняг.
Урок за бъдещето
Поредицата от силни валежи и наводнения е пореден сигнал за уязвимостта на Българското Черноморие към климатичните промени. Липсата на достатъчно отводнителна инфраструктура и застрояването в низини изострят щетите. Експертите предупреждават, че подобни явления ще стават все по-чести, а подготовката – ключов фактор за намаляване на риска.
