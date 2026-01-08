ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Автор: Елиза Дечева 19:51Коментари (0)1253
© Plovdiv24.bg
Meteo Bulgaria издаде предупреждения от първо и второ ниво за 9 януари за силен  вятър. 

През нощта и сутринта все още ще духа временно силен вятър от северозапад с пориви 60-70 км/ч., в Сливенско до около 90 км/ч. 

А от Meteo Balkans съобщават, че Европа навлиза в сезон, който на пръв поглед изглежда познат, но по същество е напълно различен. Сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет – това вече не са изключения, а новата норма. Т.нар. "фалшива зима“ се оформя като едно от най-характерните климатични явления на последните години и поставя под въпрос класическото разбиране за зимния сезон. 

Това не е просто странно време. Това е дълбока промяна в начина, по който атмосферата функционира над Европа.

Фалшивата зима не означава липса на студ. Напротив – студът присъства, но е нестабилен, накъсан и често краткотраен. Вместо продължителни студени периоди със сняг, Европа получава резки температурни амплитуди, честа смяна на въздушни маси и валежи, които преминават от сняг в дъжд за часове.

Резултатът е комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения – сценарий, който е значително по-рисков от класическата "студена, суха“ зима.

Основният двигател на тази нестабилност е силно промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо. Вместо ясно изразена западно-източна циркулация, струйното течение започва да се вълнообрази, да забавя движението си и да позволява дълбоки нахлувания както на студен арктичен въздух, така и на топли въздушни маси от юг.

Тези резки смени създават условия за валежи със смесен характер и бързо преминаване през температурния праг около нулата – най-опасната зона за инфраструктурата и обществото.

Класическият зимен студ е предвидим. Фалшивата зима – не. Именно това я прави по-рискова

Честото преминаване от замръзване към размразяване води до:

– масово образуване на поледици

– заледяване на пътища и тротоари без видим сняг

– повишен риск от пътнотранспортни инциденти

– натоварване на електропреносната мрежа

– щети по сгради, пътища и мостове

В авиацията и железопътния транспорт този тип зима е особено проблематичен, защото изисква постоянни превантивни действия – почистване, обезледяване и непрекъснат контрол.

Ефектът върху България и Балканите

Балканският регион е най-чувствителната към фалшивата зима зони в Европа. Тук срещата между континентален студ и средиземноморска влага създава идеални условия за ледени дъждове, тежки поледици и локални наводнения.

В България това вече се проявява чрез:

– кратки снежни периоди, последвани от обилни дъждове

– повишен риск от свлачища

– проблеми със зимната поддръжка на пътищата

– щети за земеделието заради измръзване след затопляне

Фалшивата зима обърква не само хората, но и екосистемите – растенията започват вегетация преждевременно, която често бива прекъсната от внезапен студ.

Европа навлиза в нов климатичен режим

Това явление не е еднократно. Данните от последните години показват ясно – Европа навлиза в нов климатичен режим, при който сезоните стават все по-размити. Фалшивата зима е симптом на по-дълбок процес, свързан с глобалното затопляне, промените в арктичния лед и разместването на атмосферните модели.

Важно е да се подчертае: повече топлина в системата не означава по-малко зима, а по-хаотична зима.

Прогнозите сочат, че подобни зимни сценарии ще зачестяват. Вместо стабилни студени периоди, Европа ще се сблъсква с кратки, но интензивни зимни епизоди, редуващи се с необичайно топли интервали.

Фалшивата зима не е временна аномалия. Тя е новата реалност, към която обществото, инфраструктурата и икономиката ще трябва да се адаптират.


Още по темата: общо новини по темата: 254
08.01.2026 Няма населени места без ток
08.01.2026 Язовир "Ивайловград" прелива!
08.01.2026 Климатикът в колата и климатикът у дома: Защо единият "се пълни", а другият "се разваля"
08.01.2026 Ледена пързалка в Пампорово, шофьори смениха посоката
08.01.2026 НИМХ потвърди прогнозата си за сняг и минус 12 градуса после
08.01.2026 Очаква ни много студена сутрин
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
17:24 / 08.01.2026
Иззеха голямо количество нелегално пилешко месо на ГКПП "Капитан ...
17:08 / 08.01.2026
Ледена пързалка в Пампорово, шофьори смениха посоката
16:29 / 08.01.2026
Ексминистър обясни пред Ризова за огромните кражби в здравеопазва...
16:15 / 08.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за сняг и минус 12 градуса после
15:20 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: