|Метео Балканс: Бурите започнаха да се образуват - и то по часовник!
"Дори в публикацията за 15-ти септември точно и ясно написахме, че валежите ще са изолирани, ще продължат до обяд и времето постепенно ще се оправя.
За съжаление, през годините забелязваме и една лоша тенденция – българинът често търси винаги от вола теле и не полага старание да прочете два-три реда с разбиране. В резултат постоянно се появяват критики, защото информацията не е била напълно разбрана, дори когато получавате безплатен продукт", пишат още те.
Тук можете да прочетете пълната прогноза за времето до 21-ви септември.
