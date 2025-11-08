ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала
Пред NOVA майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.
"Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът", разказа майката. "Тя беше спряла комуникация с всички", каза още тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
08:43 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 90...
09:12 / 08.11.2025
Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яд...
08:35 / 08.11.2025
Първа официална информация за отмяната на рали "Пампорово"
08:35 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS