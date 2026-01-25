ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинали
При ПТП лек автомобил "БМВ 318" с бургаска регистрация, движещ се в посока Маринка, управляван от 41 годишен мъж от с. Маринка навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фолксваген Туарег", с бургаска регистрация, управляван от 32-годишна бургазлийка.
В резултат на катастрофата на място починали водачът на "БМВ"-то и неговият 52-годишен спътник, също от село Маринка, пътуващ на предната дясна седалка.
Водачката на "Туарега" е откарана в болница "Сърце и мозък" в съзнание, но в недобро общо състояние. Пътят е затворен в двете посоки, движението е пренасочено през комплекс "Меден Рудник".
