© Тежък пътен инцидент с жертви е възникнал днес около 17.16 ч. на пътната отсечка между пътен възел "Крайморие" и с. Маринка.



При ПТП лек автомобил "БМВ 318" с бургаска регистрация, движещ се в посока Маринка, управляван от 41 годишен мъж от с. Маринка навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в лек автомобил "Фолксваген Туарег", с бургаска регистрация, управляван от 32-годишна бургазлийка.



В резултат на катастрофата на място починали водачът на "БМВ"-то и неговият 52-годишен спътник, също от село Маринка, пътуващ на предната дясна седалка.



Водачката на "Туарега" е откарана в болница "Сърце и мозък" в съзнание, но в недобро общо състояние. Пътят е затворен в двете посоки, движението е пренасочено през комплекс "Меден Рудник".











За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.