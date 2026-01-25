ИЗПРАТИ НОВИНА
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
Автор: Георги Кирилов 19:06
© Фейсбук
Тежка катастрофа е станала между село Маринка и Бургас. 

Пътят е затворен над 2 часа. Има починали и ранени. За това съобщават в социалните мрежи шофьори. 

От АПИ официално съобщиха: Временно движението по път I-9 Бургас – Малко Търново при км 258 в района на с. Маринка е ограничено в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.

На мястото на инцидента са пристигнали линейки, пожарна и много полиция.


