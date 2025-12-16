ИЗПРАТИ НОВИНА
МОН внесе яснота по въпросите за чуждоезиковото образование
Автор: Илиана Пенова 17:20Коментари (0)127
©
Изпратените към училищата указания за планиране на държавния план-прием за учебната 2026/2027 година бяха първоначални насоки към образователните институции, които да служат като основа за обсъждане в предстоящата процедура за планиране на приема. Това казаха за ФОКУС от МОН. 

Темата за навалянето на чуждоезиковото образование предизвика множество дискусии, ето защо от МОН обясняват пред ФОКУС:

Указанията не представляват промяна на учебния план – такава е възможна единствено след изменение на Наредба № 4 за учебния план. Целта бе да се съберат мнения от Регионалните управления на образованието и училищата по места и след това да се обсъждат нормативни промени, които да бъдат подложени на обществено обсъждане. Традиционно всяка година в продължение на няколко месеца по места се организират дискусии с училища, местни власти, бизнес и общественост. Допълнително по темата следва да се организира и широк обществен дебат.

В този смисъл всички евентуални промени в план-приема бяха на изключително ранен етап, като се предвиждаше и промени до окончателното им приемане.

МОН многократно е заявявало, че търси баланс в учебните планове в гимназиален етап, с цел засилване на подготовката по български език и литература, математика и природни науки, без да се ограничава възможността за качествено изучаване на чужди езици.

От просветното ведомство изпратените указания, се подчертаваше, че паралелките с профил "Чужди езици“ с интензивно обучение остават, както досега, в езикови гимназии и в училища, които могат да го предлагат, като се изисква интензивно изучаване още в VIII клас и минимум три предмета на съответния чужд език в IX и X клас. Предвидено бе профил "Чужди езици“ да се изучава разширено и в други училища и да се обсъжда всеки отделен случай, за да се намери най-добър баланс.

Например в професиите в сферата на туризма е ключово владеенето на чужд език, но има други, в които общообразователната подготовка е ключова, за да бъдат успешни и конкурентни на пазара на труда, като отново овладяват чужд език, но с по-малко часове.

Изпратените указания всъщност са инструмент за приоритизация, която подкрепя дългосрочната политика на МОН за балансиране на учебните планове и повишаване на резултатите на учениците. Профил "Чужди езици“ е поставен след STEM профилите, профилите "Хуманитарни науки“,

"Предприемачески“, "Икономическо развитие“ и др. Тази стъпка се налага именно поради наблюдавания дисбаланс в гимназиален етап между часовете по чужди език и общообразователната подготовка.

Данните за учебната 2025/2026 г. показват, че 29% от профилираните паралелки са с профил "Чужди езици“, докато техническите, природоматематическите и STEM профилите заемат значително по-малък дял. Това разпределение води до относително ограничаване на възможностите за обучение в ключови за пазара на труда направления. Също така броят часове по чуждоезиково обучение е по-голям от сбора на броя часове по БЕЛ и математика взети заедно.

Наблюдават се и училища, в които учениците срещат сериозни проблеми с общообразователната подготовка, но са избрали да изучават интензивно чужд език, вместо да отделят допълнителни часове на български език и литература или природни науки, например.

Целта на предложените изменения бе балансиране на системата именно в тази посока, но те бяха само първа крачка към планирано широко обсъждане по темата.







