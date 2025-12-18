ЗАРЕЖДАНЕ...
|МЕЧ при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
Държавният глава ги посрещна с думите: "Последните избори бяха едни от най-проблемните, това го доказа и Конституционният съд.
"Ние заявихме още преди година, че не виждаме възможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства. Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства. Според нас това правителство беше последното, което може да бъде формирано чрез такъв тип политическо предателство. Това правителство не беше свалено от опозицията, беше свалено от огромния обществен натиск, от площадите", заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с "БСП-Обединена левица" и ИТН, а по-рано днес с парламентарната група на "Алианс за права и свободи".
