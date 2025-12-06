ИЗПРАТИ НОВИНА
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:50
© bTV
Народният представител от ГЕРБ Любен Дилов-син коментира общественото напрежение, протестите и предстоящото гласуване на новия проектобюджет. В разговора си с водещия той заяви, че ГЕРБ е готов за избори, но подчерта, че "държавната логика“ в момента изисква първо да бъде приет бюджетът.

По думите му управляващите са наясно, че подаването на оставка би било политически най-изгодният ход за ГЕРБ:

"Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго“, каза пред bTV Дилов.

Той подчерта, че партията е готова за предсрочен вот и е убеден, че ще увеличи резултата си: "Познавам избирателите си. В тежки  моменти партията расте. Ние в момента жертваме много политически принципи, за да направим  управление, което да може да стабилизира държавата и най-вече да не попадне в ръцете на президента.“

Дилов призна, че огромна част от приятелския му кръг подкрепя протестите, но той самият не е бил на площада.

Според него обществената енергия е ценна, но опозицията се опитва да я използва:

"ПП–ДБ и "Величие“ се опитват да яхнат протестите. Това е нормално, виждал съм го от 90-та година насам.“

Той определи бюджета като "дълбока причина“ за натрупано недоволство към управлението.

На въпрос дали присъствието на ДПС до мнозинството не е довело до изострянето на ситуацията, Дилов отговори:

"Това е удобна формула за опонентите. Реалността е проста – това е правителство на малцинството, всяка подкрепа е важна.“ И добави, че за разлика от други партии, ГЕРБ не е хвалила Делян Пеевски:

Той подчерта, че институциите трябва да бъдат защитавани, а не унижавани: "Атакуваш ли полицията и пожарната, атакуваш собствената си сигурност.“

Депутатът коментира и обвиненията в корупция, като постави акцент и върху обществото:

"В България много се краде. Колко от работодателите осигуряват на реалните заплати? Колко майстори издават фактура? Корупцията е двустранен договор. Трябва всеки човек да е поне една десета толкова критичен към себе си, колкото към управлението, което и да е то. И когато го спре КАТ и попита: Какво правим сега, да си даде книжката. Поне от малкото да се започне“

Според Дилов новият проектобюджет ще бъде по-харесван от първоначално внесения:

"Аз предпочитах стария вариант, но този ще се хареса повече. Най-важното е, че не пипа данъците.“


