Лошото време предизвика хаос на АМ "Тракия"!
Автор: Елена Николова 12:14Коментари (0)1271
© Р. Янчулева/ Facebook
Влошените метеорологични условия предизвикаха хаос на АМ "Тракия". Очевидци в социалните мрежи публикуваха снимка, на която се вижда състоянието на магистралата към този час.

От кадъра се вижда, че се е образувала тапа от коли. Районът е заснежен, а пътното платно заледено.

По данни на шофьори във Facebook групата "Катастрофи в България" задръстването е след Ихтиман. 

Към момента няма данни за възникнало ПТП.

ФОКУС припомня, че през днешния ден се очакват силни снеговалежи в почти цялата страна. По-рано от АПИ предупредиха за възможно заледяване на пътищата, както и намалена видимост на АМ "Хемус", АМ "Тракия" и прохода "Петрохан".


