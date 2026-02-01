Лошото време предизвика хаос на АМ "Тракия"!

© Р. Янчулева/ Facebook Влошените метеорологични условия предизвикаха хаос на АМ "Тракия". Очевидци в социалните мрежи публикуваха снимка, на която се вижда състоянието на магистралата към този час.



От кадъра се вижда, че се е образувала тапа от коли. Районът е заснежен, а пътното платно заледено.



По данни на шофьори във Facebook групата "Катастрофи в България" задръстването е след Ихтиман.



Към момента няма данни за възникнало ПТП.



ФОКУС припомня, че през днешния ден се очакват силни снеговалежи в почти цялата страна. По-рано от АПИ предупредиха за възможно заледяване на пътищата, както и намалена видимост на АМ "Хемус", АМ "Тракия" и прохода "Петрохан".