Лияна Панделиева с остър коментар и неудобни въпроси за трите трупа в хижа "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:39
©
Тройното убийство в хижата на Петрохан отново отвори болезнен въпрос за границата между държавата, самозваните "агенции" и липсата на институционален контрол. Журналистката Лияна Панделиева отново използва социииалната мрежа, за да насочва вниманието към НПО-то с подвеждащото име "Национална агенция за контрол на защитените територии" – структура, замесена косвено в трагедията, както и към паралела с дългогодишните садистични издевателства над животни в свищовското село Царевец, останали без адекватна реакция от страна на държавата. Ето какво написа Панделиева :

"Криминалното престъпление, довело до смъртта на трима мъже в хижата на Петрохан е факт. Безобразие е, че именно държавните институции превърнаха личната трагедия за техните близки в зле разигран медиен цирк, който набира лавинни мащаби. 

В добре уредените държави всяко ръководство, свързано с разследването на толкова тежко престъпление, просто мълчи.

Първото изявление се прави на база категорично установени факти и обстоятелства. А у нас надприказването прилича повече на игра на прескочи кобила, отколкото на професионално отношение от когото и да било. За мнения микрофони бяха протегнати към селският хлебар, кръчмаря, случайни хора и те от сърце разказват истории и как се държали едни деца, които видели отдалеч.

Но ако те могат да кажат каквото им хрумне - нали са им наврели микрофон - още по-зле звучат официалните органи. 

За да е още по-плътно, от другата страна скочиха защитниците на жертвите, които се оказаха съвсем не случайни хора (за разлика от говорещите глави от селото). 

Именно благодарение на това разнопосочно дрънкане, започна бурно четене в новинарските емисии на ФБ постове - този написал това, а онзи написал онова. И коментаторите на политически процеси изведнъж се оказаха експерти и по криминални деяния. 

Ми каквото дойде...

Докато слушах и четях обаче, погледът ми прикова самото начало на цялата история - далеч, преди нещо лошо да се е случило: 

С разрешение на тогавашният министър на Околната среда и водите Борислав Сандов е създадена - забележете: 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

"Национална агенция"!

Бре. И ако никой не задължи НАЦИОНАЛНАТА агенция да сложи с дребни букви на табелата си, че е НПО, по какво някой да разбере, че държавата не стои зад това наименование? 

 

Затова проверявам по същество кой и как създава агенция: 

Национална агенция в България се създава от държавата, най-често по следните начини:

- Със закон, приет от Народното събрание. Това е задължително, когато агенцията е с регулаторни или контролни функции; събира данъци, такси или осигуровки; разполага със значителни правомощия спрямо граждани и бизнес

- С постановление на Министерския съвет когато агенцията е към изпълнителната власт и изпълнява административни или координационни функции и е подчинена на министър или директно на премиера

Националната агенция е орган на изпълнителната власт със специфични задачи на национално ниво. Основните ѝ функции могат да включват 

- Прилагане на държавна политика в определена сфера

- Контрол и надзор (финансов, административен, сигурност и др.)

- Регулиране на дейности или пазари

- Администриране на публични услуги

- Събиране и управление на държавни приходи

- Координация между институции

Тъй като нито едно НПО няма нито една от изброените по горе роли или функции, каква може да е причината министър Сандов и повереното му ведомство да се съгласят (и ритуално да си стиснат ръцете с организаторите, както уточнява той) с НПО с подвеждащата дума "АГЕНЦИЯ" в името? 

И възниква логичният въпрос: Как въпросната НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ защитава "обществен интерес“ без решение на компетентен орган, без договор, конкурс или акт на МС? 

Пак според законите, нито едно НПО няма право да се самоназначава за пазител, стопанин или управител на държавен обект, дори с благородна кауза. 

Но тук се крие малка симпатична вратичка в закона: НПО-то решава как да се казва и ако името му по някакъв начин е подвеждащо, но в същото време не дублира същото име, то може да е и "Държавна институция за опазване на глухарчетата". Но когато на едно място съберете "Национална агенция" и "защитени територии", става... баааа! 

Затова в цялата трагедия слуховете, свързани с всевъзможни пикантерии, нямат значение. Още никой не е отговорил на въпроса ЗАЩО НПО се нарича "Национална агенция" и кой си е затворил очите за внушението, че става дума за държавна институция? 

В контекста на новите разкрития за чудовищни зверства над животни в свищовско село в продължение на десетилетие (бързо действат нашите органи за защита!), чудя се ако утре се свържа с министъра на земеделието и поискам във връзка с това събитие да основа "Национална агенция за предотвратяване експлотацията на животни" (НАПЕЖ), дали ще ми позволят да оглавя НПО с подобно име? 

Чухме много обяснения за добрите каузи на тримата екзекутирани мъже, но още никой не е пояснил защо те са получили правото да ползват словосъчетанието "НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ" в напълно частната си инициатива".


