|Линейка откара задържания за убийството в столичен мол от съдебната зала
Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник ан обвиняемия, почина от раните си.
Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.
При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.
