Lidl с пълна гама продукти за училище

© С наближаването на учебната година, родителите и учениците могат да разчитат на богат избор от над 100 продукта в Lidl, подходящи за училище. Предложенията са съобразени с нуждите на различни възрастови групи и съчетават качество с достъпна цена, което улеснява подготовката за новия учебен сезон.



Клиентите могат да открият както задължителните за ученика аксесоари като раници и несесери, така и допълнителни продукти като бутилки и кутии за обяд. За часовете с креативни дейности веригата предлага и асортимент от четки, блокове за рисуване, скицници, гланцови блокчета, бои, пластилин, пастели и много други.



Наред с ученическите пособия, клиентите на Lidl ще открият също качествени дрехи, в които малки и големи да се чувстват комфортно както в клас, така и у дома. Якета, панталони и блузи за ежедневието на собствените марки на веригата “Lupilu" и “Еsmara" могат да станат новите любими попълнения в гардероба на децата. За спорт и извънкласни дейности веригата предлага селекция спортни екипи в различни размери, чорапи, туристически раници и редица други аксесоари.



Веригата има специални предложения и за децата в предучилищна възраст, които развиват моториката, креативността и логическото мислене на малчуганите.



Повече информация можете да намерите тук, както и в актуалната брошура на веригата.