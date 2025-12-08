ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната
Тези машини работят на следния принцип:
Пускаш стотинките, машината ги брои и ти дава ваучер равен на стойността на монетите. А ваучерът, който е под формата на бележка можеш да използваш за покупки от магазина. С въвеждането на еврото у нас на 1 януари обаче възниква проблем.
Ако сте имали намерение да депозитите стотинките си сега, а да изхарчите стойността на ваучера след Нова година ще се разочаровате, защото това няма да е възможно.
Една от големите вериги, предлагаща тази услуга съобщава: Бележките, издадени от машините за броене и депозит на монети трябва да бъдат използвани за пазаруване в нашите магазини до 31 декември 2025 г., забеляза "Фокус".
Така че все още можете да депозирате стотинките си, но сумата ще трябва да изхарчите през 2025 година.
