Централната избирателна комисия публикува междинни резултати при обработени 68.34% СИК протоколи в РИК, предава Plovdiv24.bg.

Към 7:00 часа най-висока подкрепа получава "Прогресивна България“, за която са гласували 945 368 избиратели, или 44.487% от подадените гласове. На второ място се нарежда коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ с 297 561 гласа (14.002%), следвана от ГЕРБ-СДС с 278 460 гласа (13.104%).

Четвърта позиция заема ДПС – Движение за права и свободи, които събират 114 464 гласа (5.386%). Те са непосредствено пред "Възраждане“ с 95 978 гласа (4.516%).

След тях се подреждат ПП "МЕЧ“ с 70 552 гласа (3.320%) и ПП "Величие“ с 68 692 гласа (3.232%). "Сияние“ получават 66 233 гласа (3.117%), а БСП – Обединена левица получава 63 492 гласа (2.988%).

Алианс за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган е малко над 1% - с 28 344 (1.334%), а под 1% са ПП "Има такъв народ“ с 16 505 гласа (0.777%) и Синя България 13 657 (0.643%).