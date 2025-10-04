ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крум Зарков съобщи новината на деня!
Той коментира изказване на Кирил Добрев, че е един от възможните варианти за кандидат на БСП за държавен глава.
"Ще се чуят много неща до президентските избори, които се очертават много важни, ако политическата обстановка продължи да се развива по този начин... На тези президентски избори ще се решава много повече от президентската власт, ще се решава цялата власт. В този ред на мисли - много хора ще бъдат споменавани, много партии ще се заиграват с темата, много интриги ще бъдат пускани. Аз съм в ролята на наблюдател", категоричен беше Зарков пред Bulgaria ON AIR.
"В политиката всяко действие има следствия. Нашите политици всеки път мислят, че ще могат да минат между капките, колкото и да е дъждовно времето. Това не се получава. Следствието на трудностите, които ще изпита БСП на президентските избори, е от решението, че влязоха в това управление и в това мнозинство. А то е следствие от грешките, които доведоха партията ми да бъде пета политическа сила - малко колело в голяма коалиция", посочи още бившият правосъден министър.
На финала той коментира хаоса в съдебната система и задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.
"Трудно е да се каже, че има рационалност в задържането в арест, по време на разследването му. Дали е задържан заради политическите си пристрастия, което го прави политически затворник, всеки ден тези, които го държат в ареста, дават основание на тези, които твърдят така", заяви още Зарков.
