ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Критичнo положение в община Кирково!
На снимките се вижда, че ситуацията е наистина тревожна. Водата е заляла цели улици и е съвсем близо до домовете на хората.
ФОКУС припомня, че причината за наводненията е рязкото повишение на нивото на река Крумовица. Първоначално това доведе до скъсване на мост, който свързва две махали в село Гривка.
По-късно областният управител на Кърджали обяви, че в чертите на Крумовград водите на реката застрашават да залеят мост на републикански път, който свързва града с болницата, Спешна помощ и пожарната.
За утрешния ден е обявен червен код за както за община Крумовград, така и за Кирково.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
От последните минути: Периодът на двойно обращение няма да бъде у...
16:19 / 07.01.2026
АББ: Клонове на банки ще работят и в събота
15:52 / 07.01.2026
Близо 500 човека от павликенско село останаха без пенсии, намеси ...
15:51 / 07.01.2026
Левон Хампарцумян посъветва българите
14:54 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Гласове от Южна България: Кошмарът продължава!
14:00 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS