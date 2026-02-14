ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08Коментари (0)150
©
В ефира на предаването "Събуди се" по NOVA бившият шеф на отдел "Убийства“ в МВР Ботьо Ботев коментира детайли около трагедията в Петрохан, при която загинаха шестима души. Той анализира психологическия профил на Ивайло Калушев, известен като "Ламата“, и обсъди доколко случаят е могъл да бъде предотвратен от органите на реда.

Според Ботьо Ботев случаят "Петрохан" е без аналог в световен мащаб от гледна точка на криминалистиката. Той посочи, че макар фактологията да е изяснена до голяма степен, личността на Калушев остава обект на задълбочен анализ. 

"Той притежава тези качества да комуникира, да влиза под кожата на хората, които са му необходими", заяви криминалистът. Ботев допълни, че Калушев е имал "сериозни психологически отклонения", които обаче са били съчетани с висок интелект.

В разговора бе засегната темата за евентуални връзки на Калушев със службите за сигурност. По думите на Ботев е имало основания за "оперативен интерес" към него, особено след завръщането му от чужбина. Той изрази мнение, че е била направена "неправилна или неточна оценка на качествата на този човек" от страна на институциите, което му е позволило да влияе на хората около себе си, включително и на представители на службите.

Относно самото местопрестъпление, Ботев отбеляза специфични детайли като подреждането на три от телата в редица, което по думите му напомня на ритуал. Той изтъкна и противоречието в действията на извършителя - подпалването на вилата, което неизбежно привлича вниманието на околните. "Кой извършител ще убива и ще пали дома, който евентуално ще бъде забелязан от граждани? Това е несъвместимо с практиката на преките извършители", коментира криминалистът.

Ботьо Ботев обърна внимание и на поведението на близките на жертвите. Той посочи примера с бащата на едно от децата, който в телевизионни интервюта е изразявал пълно доверие към Калушев. "Това е въпрос на психология - извратена. Този човек е бил способен да омайва хората около себе си, да ги подчинява", обясни той.

На въпроса дали трагедията е можела да бъде предотвратена, Ботев отговори, че по-скоро не, предвид направените оценки за личността на Калушев до този момент. Той заключи, че случаят тепърва ще бъде обект на изследване от различни научни области, включително криминалистика и психология, поради своята комплексност и нетипичност.



Още по темата: общо новини по темата: 186
14.02.2026 »
14.02.2026 »
14.02.2026 »
13.02.2026 »
13.02.2026 »
13.02.2026 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Дъждовете спират, но не навсякъде
07:00 / 14.02.2026
Бивш член на организацията: Първият ми контакт с Калушев бе, кога...
23:29 / 13.02.2026
ИПБ: Скандално! Пътищата в България са "безплатни", държавата отк...
22:35 / 13.02.2026
Стартовата заплата на депутатите става 4 464 евро (8 730 лв.)
22:01 / 13.02.2026
Слави Трифонов: Все едно се отвори някаква дупка и се показа друг...
22:16 / 13.02.2026
Цолова: Неумението на полицаите и прокурорите да говорят с емпати...
21:15 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
09:02 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: