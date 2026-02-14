ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
Според Ботьо Ботев случаят "Петрохан" е без аналог в световен мащаб от гледна точка на криминалистиката. Той посочи, че макар фактологията да е изяснена до голяма степен, личността на Калушев остава обект на задълбочен анализ.
"Той притежава тези качества да комуникира, да влиза под кожата на хората, които са му необходими", заяви криминалистът. Ботев допълни, че Калушев е имал "сериозни психологически отклонения", които обаче са били съчетани с висок интелект.
В разговора бе засегната темата за евентуални връзки на Калушев със службите за сигурност. По думите на Ботев е имало основания за "оперативен интерес" към него, особено след завръщането му от чужбина. Той изрази мнение, че е била направена "неправилна или неточна оценка на качествата на този човек" от страна на институциите, което му е позволило да влияе на хората около себе си, включително и на представители на службите.
Относно самото местопрестъпление, Ботев отбеляза специфични детайли като подреждането на три от телата в редица, което по думите му напомня на ритуал. Той изтъкна и противоречието в действията на извършителя - подпалването на вилата, което неизбежно привлича вниманието на околните. "Кой извършител ще убива и ще пали дома, който евентуално ще бъде забелязан от граждани? Това е несъвместимо с практиката на преките извършители", коментира криминалистът.
Ботьо Ботев обърна внимание и на поведението на близките на жертвите. Той посочи примера с бащата на едно от децата, който в телевизионни интервюта е изразявал пълно доверие към Калушев. "Това е въпрос на психология - извратена. Този човек е бил способен да омайва хората около себе си, да ги подчинява", обясни той.
На въпроса дали трагедията е можела да бъде предотвратена, Ботев отговори, че по-скоро не, предвид направените оценки за личността на Калушев до този момент. Той заключи, че случаят тепърва ще бъде обект на изследване от различни научни области, включително криминалистика и психология, поради своята комплексност и нетипичност.
