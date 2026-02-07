ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
Криминалният журналист от вестник "24 часа“ Кирил Борисов също особено детайлно следи случая в последната седмица. За случая "Петрохан“ и възможните отговори на всички въпроси около него той говори в предаването "Тази събота и неделя“.
"Хората от тази общност - пещерняци, алпинисти гмуркачи, те са малко по-особени и търсят истината за живота след това. Впоследствие Ивайло Калушев се увлича по будизма, прекарал е известни време в Непал или в Тибет, но неговите учители го разочароват. Имал е много силно его и е искал той да бъде самият учител или "лама“ и постепенно създава собствен клон на будизма, който не е възприет от останалата част на тази общност“, каза той пред bTV.
И уточни:
"Тази реплика – сектантство, която беше казана и от председателя на ДАНС, и от главния прокурор, идва по това създаване на неговото течение в будизма, което е едно извращение на тази религия. Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи, да убеждава родителите на деца, че когато той ги обучава, те ще постигнат истината за живота и с неговото учение, съчетано с разходки в природата, с гмуркане, медитация в пещери, които според мен само той знае, защото е един от най-добрите пещерняци у нас, така те ще бъдат по-добре обучени за живота, за истината и за Вселената, отколкото в традиционното училище“.
Попитан дали всичко това може да говори за извършване на ритуално убийство или самоубийство край бившата хижа "Петрохан“, той обясни:
"Твърде е възможно. Аз 20 години работя като криминален журналист и не съм срещал друг подобен случай тук, в България. Питах и колеги, които работят от по-отдавна, но и те не помнят от последните 35/36 години“.
Според него със сигурност случаят затруднява и голяма част от разследващите и на това отдава "липсата на конкретна информация по случая“.
Според него Калушев е получавал огромни суми от родителите на децата, които първоначално примамвал с привидно вълнуващи лагери сред природата.
"Знам за семейство, което дало стотици хиляди, но няма да влизам в детайли“, разкри той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 46
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и В...
08:33 / 07.02.2026
АПИ с предупреждение за няколко области
08:16 / 07.02.2026
БСП избера нов лидер
08:15 / 07.02.2026
В Пловдив температурите ще са необичайно високи
08:10 / 07.02.2026
НИМХ: Температурите през уикенда падат, ще вали сняг - ето къде
23:04 / 06.02.2026
Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
20:38 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS