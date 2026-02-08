ИЗПРАТИ НОВИНА
Криминален психолог: Калушев е нарцистичен психопат, иска да внуши идея за самоубийство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:11
"Целият този култ, за който се говори около Ивайло Кушлев, че е "лама“ и т.н., за мен  основното определение от цялото поведение, което има този човек, е, че той е един нарцистичен психопат“, обяви в ефира на bTV криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР доц. Неделчо Стойчев във връзка с тройното убийство в хижа "Петрохан“ и издирвания собственик на хижата – Ивайло Калушев.

По думите му съобщението, изпратено до майката на Кушлев, може да се тълкува като опит да се подготви версия за самоубийство, тъй като в текста се съдържат внушения за "писнал живот“, за среща "в други светове“, както и предупреждение, че тя ще чуе неща, на които не бива да вярва.

"Той е прекалено нарцистичен, за да посегне на живота си. По-скоро се цели създаване на впечатление за самоубийство“, посочи психологът.

Доц. Стойчев подчерта, че не твърди наличие на доказани престъпления, но допуска като хипотеза, че зад култовата реторика и представянето на Кушлев като духовен водач може да стои прикрита мотивация. По думите му в практиката е известно, че част от т.нар. преференциални педофили търсят социално приемливи начини за достъп до деца.

"Организация, която работи основно с момчета на 13–14 години, е обстоятелство, което не бива да бъде подминавано“, заяви той, като уточни, че говори принципно.

Той подчерта, че при инсценировки извършителят често е близък до жертвите – обстоятелство, което според него също заслужава внимание.

В коментара си доц. Стойчев обърна внимание и на родителите, които са поверявали децата си на Кушлев и неговата група. Според него подобно поведение може да се обясни с тежък когнитивен дисонанс – психологическо състояние, при което човек рационализира тревожни решения, за да запази вътрешното си равновесие.

"Иначе родителите няма как да останат в съгласие със себе си. Алтернативата би означавала да приемат, че са изложили децата си на сериозен риск“, обясни психологът.

Според криминалния психолог наличните факти около откриването на телата не подкрепят версията за самоубийство. Труповете са били намерени извън сградата, не са укрити, а е налице и опит за палеж, който обаче не е довел до унищожаване на хижата.

"Ако ставаше дума за самоубийство, логично е това да се случи вътре в помещение, а не навън“, посочи Стойчев.

По думите му ситуацията напомня по-скоро на престъпление, което не е било напълно планирано, но след това са предприети действия за забавяне или объркване на разследването.

В заключение доц. Стойчев заяви, че според него обществеността все още не разполага с верифицирана и съществена информация от разследването. Той подчерта значението на аутопсиите и съдебномедицинските експертизи, които според него са ключови за изясняване на реалната причина за смъртта.


