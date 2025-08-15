ЗАРЕЖДАНЕ...
Краят на лятото, сезонът се обърна
Астрономически: След лятното слънцестоене (около 21 юни), денят започва бавно да намалява. През август това вече се усеща отчетливо – денят се скъсява с по около 2-3 минути на денонощие, което води до над 1 час по-малко дневна светлина в края на месеца, сравнено с началото му. Това означава и по-дълги нощи, по-бързо охлаждане на въздуха и по-слабо слънчево нагряване.
Физично: Слънцето вече е значително по-ниско над хоризонта в сравнение с юли. Това означава, че слънчевите лъчи падат под по-голям ъгъл – преминават през по-дебел слой атмосфера, а част от енергията им се разсейва или отразява. Интензитетът на ултравиолетовото лъчение намалява, а дневните температури започват да слизат под юлските рекорди.
Климатично: Август често е "разделната линия" между истинското лято и есенните настроения. Атмосферната циркулация започва да се променя – нощното изстиване става по-ефективно, а и не са изключени първите намеци за есенни фронтове, особено към края на месеца.
Август не е просто "втори юли" – той е началото на края на лятото. Без да бързаме към есента, усещаме, че сезонът се обръща. Тежкото, дълго лято остава зад гърба ни, а природата започва тихо да превключва на нов ритъм.
