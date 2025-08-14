ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Край на жегите за лято 2025
Над по-голямата част от страната днес ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В петък над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
В началото на новата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад. В понеделник над Западна, а във вторник и над Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите там ще са с 2-3 градуса по-ниски, а в останалата част от страната ще се задържат без съществена промяна. В сряда вятърът отново ще е от изток-североизток. Ще бъде слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но вероятността за валежи е малка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 617
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Здравният министър забрани износа на жизненоважен медикамент
10:08 / 14.08.2025
Обмяната за суми над 1000 лева в "Български пощи" става с предвар...
09:36 / 14.08.2025
Трима загинали за деня, а часът е едва 9.30
09:31 / 14.08.2025
Пловдивска кола е участник във фаталния инцидент, загинал е млад ...
09:07 / 14.08.2025
Политолог: Не Пеевски, а лидерите на четири партии командват държ...
09:23 / 14.08.2025
Управител на магазин: При уредите, чието тегло надхвърля 100 кг, ...
08:56 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS