ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
Автор: Десислава Томева 22:55 / 21.11.2025Коментари (0)296
© БНТ
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разказа подробности от разговора си с Дмитрий Медведев по време на посещението на представители на партията в Русия:

"Ние бяхме на форум, който включваше 10 европейски държави и 10 държави членки на БРИКС, като разговорите бяха за сътрудничество, за регулиране на конфликти, не само и единствено в Европа, но и въобще навсякъде по света, където има такива. Разговорът, който аз водих с Медведев, беше по темата за "Лукойл" конкретно. И това, което ми направи впечатление, между другото, той беше броени часове преди да се обяви изключението за "Лукойл", така наречената дерогация. Разговорът, който водихме, той не беше много дълъг, но на мен ми направи впечатление, че руската страна беше изключително спокойна. И там нямаше грам притеснение. Това, което Медведев заяви, беше, че ако има конфискация на руски държавни активи, те ще отговорят с бърза насрещна конфискация, както на държавни, така и на частни активи на фирмата, на държавата, която осъществява такива конфискации на територията на Руската федерация. Но, когато става дума за частни фирми, частните фирми могат да се търсят правата в съда. И това, което завърши всъщност Медведев, беше, че ако има такъв иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели. И това беше неговото уверение. Между другото, няколко часа по-късно, в буквалния смисъл на думата, стана ясно, че има изключение, което за мен е за пореден път доказателство, че виждаме една голяма игра, в която две, образно казано котки си играят с една мишка по средата. И мишката е така наречения ЕС. Виждаме го дори в момента с плана на Тръмп, който, между другото, е изключително разумен. И който хора в България, без да са го чели, започват да го отричат, което е нормално. Това е стилът на хунвейбините от времето на Мао. Те обичат да цитират без да са чели нещо. Медведев ни казва това, че ако има някакви насрещни действия срещу тяхната собственост, те ще предзвикат насрещни действия срещу българската собственост", каза Костадинов в предаването "Панорама".

Костадинов обясни защо "Възраждане" атакува пред КС разширените правомощия на особения управител в "Лукойл":

"Ние внесохме един закон, с който предвиждахме такива особени управители да бъдат назначени и във всички други ключови за нашата енергетика предприятия, каквито са примерно, да кажем, тецовете в комплекса "Марица - Изток", които отдавна не са собственост на български фирми и не са собственост на българската държава. Само, че виждаме как нашите управляващи действат избирателно. Когато фирмата е руска, тя трябва да бъде поставена под особен надзор, когато обаче е американска... Макар че виждате във времето, в което живеем се оказва, че тези граници някакси започват да се размиват. Ние с вас в началото, още пред започне разговора в студиото, коментирахме един случай от преди повече от 2000 години. Понякога нещата по нашия край пристигат с голямо закъснение. И когато двете големи Велики сили започват да се разбират, някои тук все още не са го разбрали. Ще го разбират много болезнено в един момент за тях."

Лидерът на "Възраждане" смята, че дерогацията не е успех на правителството, защото "на практика е за всички останали, разбира се в различни строкове, но за всички останали собствености, активи, предприятия на "Лукойл" в цяла Европа. И това нещо показва, че всъщност и руснаците, и американците водят много голяма игра. На високо ниво. В която очевидно е, че все повече сближават позиции. Което е добре. Между другото, добре е за световния мир."


Още по темата: общо новини по темата: 93
21.11.2025 »
20.11.2025 »
18.11.2025 »
18.11.2025 »
18.11.2025 »
18.11.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Министърът на транспорта: Пътуването с влак между София и Пловдив...
21:26 / 21.11.2025
Българската икономика: Силно потребление, висока заетост и нараст...
22:07 / 21.11.2025
Силна буря с градушка връхлетя един град в България
20:22 / 21.11.2025
Президентът: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, кои...
20:46 / 21.11.2025
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последн...
19:44 / 21.11.2025
Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Х...
19:15 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
ЖП прелезите в Пловдив отиват в историята?
ЖП прелезите в Пловдив отиват в историята?
14:26 / 20.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Реформи в БДЖ
Борба за почистването на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: