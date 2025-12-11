ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадин Костадинов: Правителството си отива
По думите му самият той е бил на протеста в четвъртък. Но беше категоричен, че едва ли управляващите ще променят позицията си и ще подадат оставка след демонстрациите, които бяха огромни по мащаб.
И припомни, че това се е случвало само веднъж - през 1997 година, когато БСП се отказа да създаде правителство с втори мандат, защото имаше такава възможност.
"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме "коалиция Наглите“. Помните кои бяха "Наглите“ — това беше една престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството на коалицията "Наглите“ — отвлича нашия народ и го реже част по част", подчерта лидерът на "Възраждане.
И отново подчерта убедеността си, че кабинетът ще си тръгне.
"Те вече нямат нито морална, нито каквато и да било легитимна основа да продължат да управляват страната, включително и в парламента. Страхът се вижда в погледа им. Меко казано са омърлушени. Но при тях, в крайна сметка, има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов", посочи Костадинов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 121
Още новини от Национални новини:
Румен Радев: Моят избор е ясен
22:46 / 10.12.2025
Протести в цялата страна и чужбина
22:27 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
21:52 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:52 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
20:21 / 10.12.2025
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
