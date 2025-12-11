Костадин Костадинов: Правителството си отива

© NOVA Че правителството си отива - това го казваме от няколко седмици. Въпросът е точно кога ще се случи това. Дали ще стане до края на годината или, както за съжаление по-вероятно се очертава, да стане след 1 януари. Това заяви пред NOVA лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.



По думите му самият той е бил на протеста в четвъртък. Но беше категоричен, че едва ли управляващите ще променят позицията си и ще подадат оставка след демонстрациите, които бяха огромни по мащаб.



И припомни, че това се е случвало само веднъж - през 1997 година, когато БСП се отказа да създаде правителство с втори мандат, защото имаше такава възможност.



"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест. Ние неслучайно ги наричаме "коалиция Наглите“. Помните кои бяха "Наглите“ — това беше една престъпна групировка, която отвличаше хора и им режеше части от телата. Това в момента прави правителството на коалицията "Наглите“ — отвлича нашия народ и го реже част по част", подчерта лидерът на "Възраждане.



И отново подчерта убедеността си, че кабинетът ще си тръгне.



"Те вече нямат нито морална, нито каквато и да било легитимна основа да продължат да управляват страната, включително и в парламента. Страхът се вижда в погледа им. Меко казано са омърлушени. Но при тях, в крайна сметка, има други фактори, които са по-важни. Факторът е Пеевски. Пеевски е началникът на правителството. Той е началникът на Борисов", посочи Костадинов.