ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
Синдикати, работодатели и политиците се събират именно в централата на ГЕРБ, защото там е "човекът, който може да чуе всички“ – Бойко Борисов, добави той.
Ангелов подчерта, че проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии“ и представлява "сечение на интересите на всички.“
"Едно малко движение – и веднага се казва "ще напуснем управлението“. Това доказва, че това е единственият възможен бюджет. Нищо не е на всяка цена. Ако някой е решил да преосмисля участието си в управлението, нека да има избори. Няма да са 8 пъти предсрочните избори, ще са 16 пъти. ГЕРБ няма да отстъпи този път и при второто разглеждане на бюджета. В момента имаме възстановен тристранен диалог. Имаме подобрена комуникация, благодарение на господин Борисов между работодатели, синдикати и властта. Нека да даде малко шанс до вторник, сряда, на тази тристранка да се разбере, за да достигне до необходимия резултат. В сряда ще можем да кажем повече“ каза той в ефира на BTV.
Обсъждат се следните ключови промени:
Отпадане на данък дивидент
Намаляване на предложеното увеличение на пенсионната вноска от 2% на 1%
Отмяна на СУПТО
Преразглеждане на политиката по доходите
Най-спорният елемент – увеличението на заплатите в администрацията – също е на масата на разговорите.
"Има 1 милиард лева, които трябва да бъдат осигурени. Ще видим в сряда,“ заяви Ангелов.
Проф. Ангелов отговори на настояванията за повече прозрачност в болничните разходи.
Според него няма обществен консенсус за въвеждане на обществени поръчки в частните лечебни заведения и при обсъжданията е доказано, че обществените поръчки понякога водят до по-високи цени
Ангелов заяви, че действащият модел със средно претеглена стойност е доказал, че намалява разходите.
Той критикува идеите на ПП–ДБ от периода им в управлението и заяви, че предложения като СМС-известяване за лекарства са били отхвърлени заради риск за личните данни.
В своеобразен анализ на отношенията между четирите партии той обясни:
Съветът за съвместно управление е "свръхдемократичен“ – ГЕРБ има 66 депутати, но има същите три гласа в Съвета, колкото БСП и ИТН.
ДПС – НН присъства на всички заседания, но не гласува – само наблюдава и решава дали да подкрепи дадена политика в парламента.
В неделя и понеделник се очакват нови протестни акции срещу бюджета и данъчните промени.
ГЕРБ не се притесняват от натиска, увери Ангелов:
"Протестът е част от демокрацията. Този протест ще бъде чут.“
Според него обаче е "опасно“ политическо сили да "приватизират“ гражданското недоволство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 243
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезе...
13:27 / 29.11.2025
Снегът идва до часове
12:44 / 29.11.2025
Еврото идва: Време е да помислите за стотинките и металните левче...
12:21 / 29.11.2025
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха прот...
12:12 / 29.11.2025
Жалко! Сняг по Коледа няма да има
12:04 / 29.11.2025
Борисов към ПП-ДБ: Аз когато съм се бил, те са играли балет
13:06 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS