Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии" 

© Булфото В разгара на политическо напрежение и масови обществени протести, партия ГЕРБ заяви, че няма да отстъпи от основните си бюджетни принципи. Проф. Костадин Ангелов коментира, че през последните дни е възстановен "истински тристранен диалог“.



Синдикати, работодатели и политиците се събират именно в централата на ГЕРБ, защото там е "човекът, който може да чуе всички“ – Бойко Борисов, добави той.



Ангелов подчерта, че проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии“ и представлява "сечение на интересите на всички.“



"Едно малко движение – и веднага се казва "ще напуснем управлението“. Това доказва, че това е единственият възможен бюджет. Нищо не е на всяка цена. Ако някой е решил да преосмисля участието си в управлението, нека да има избори. Няма да са 8 пъти предсрочните избори, ще са 16 пъти. ГЕРБ няма да отстъпи този път и при второто разглеждане на бюджета. В момента имаме възстановен тристранен диалог. Имаме подобрена комуникация, благодарение на господин Борисов между работодатели, синдикати и властта. Нека да даде малко шанс до вторник, сряда, на тази тристранка да се разбере, за да достигне до необходимия резултат. В сряда ще можем да кажем повече“ каза той в ефира на BTV.



Обсъждат се следните ключови промени:



Отпадане на данък дивидент



Намаляване на предложеното увеличение на пенсионната вноска от 2% на 1%



Отмяна на СУПТО



Преразглеждане на политиката по доходите



Най-спорният елемент – увеличението на заплатите в администрацията – също е на масата на разговорите.



"Има 1 милиард лева, които трябва да бъдат осигурени. Ще видим в сряда,“ заяви Ангелов.



Проф. Ангелов отговори на настояванията за повече прозрачност в болничните разходи.



Според него няма обществен консенсус за въвеждане на обществени поръчки в частните лечебни заведения и при обсъжданията е доказано, че обществените поръчки понякога водят до по-високи цени



Ангелов заяви, че действащият модел със средно претеглена стойност е доказал, че намалява разходите.



Той критикува идеите на ПП–ДБ от периода им в управлението и заяви, че предложения като СМС-известяване за лекарства са били отхвърлени заради риск за личните данни.



В своеобразен анализ на отношенията между четирите партии той обясни:



Съветът за съвместно управление е "свръхдемократичен“ – ГЕРБ има 66 депутати, но има същите три гласа в Съвета, колкото БСП и ИТН.



ДПС – НН присъства на всички заседания, но не гласува – само наблюдава и решава дали да подкрепи дадена политика в парламента.



В неделя и понеделник се очакват нови протестни акции срещу бюджета и данъчните промени.



ГЕРБ не се притесняват от натиска, увери Ангелов:



"Протестът е част от демокрацията. Този протест ще бъде чут.“



Според него обаче е "опасно“ политическо сили да "приватизират“ гражданското недоволство.