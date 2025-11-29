ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии" 
Автор: ИА Фокус 13:21Коментари (0)357
© Булфото
В разгара на политическо напрежение и масови обществени протести, партия ГЕРБ заяви, че няма да отстъпи от основните си бюджетни принципи. Проф. Костадин Ангелов коментира, че през последните дни е възстановен "истински тристранен диалог“.

Синдикати, работодатели и политиците се събират именно в централата на ГЕРБ, защото там е "човекът, който може да чуе всички“ – Бойко Борисов, добави той. 

Ангелов подчерта, че проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии“ и представлява "сечение на интересите на всички.“

"Едно малко движение – и веднага се казва "ще напуснем управлението“. Това доказва, че това е единственият възможен бюджет. Нищо не е на всяка цена. Ако някой е решил да преосмисля участието си в управлението,  нека да има избори. Няма да са 8 пъти предсрочните избори, ще са 16 пъти.  ГЕРБ няма да отстъпи този път и при второто разглеждане на бюджета. В момента имаме възстановен тристранен диалог. Имаме  подобрена комуникация, благодарение на господин Борисов  между работодатели, синдикати  и властта. Нека да даде малко шанс до вторник, сряда, на тази тристранка да се разбере, за да достигне до необходимия резултат. В сряда ще можем  да кажем повече“ каза той в ефира на BTV. 

Обсъждат се следните ключови промени:

Отпадане на данък дивидент

Намаляване на предложеното увеличение на пенсионната вноска от 2% на 1%

Отмяна на СУПТО

Преразглеждане на политиката по доходите

Най-спорният елемент – увеличението на заплатите в администрацията – също е на масата на разговорите.

"Има 1 милиард лева, които трябва да бъдат осигурени. Ще видим в сряда,“ заяви Ангелов.

Проф. Ангелов отговори на настояванията за повече прозрачност в болничните разходи.

Според него няма обществен консенсус за въвеждане на обществени поръчки в частните лечебни заведения и при обсъжданията е доказано, че обществените поръчки понякога водят до по-високи цени

Ангелов заяви, че действащият модел със средно претеглена стойност е доказал, че намалява разходите.

Той критикува идеите на ПП–ДБ от периода им в управлението и заяви, че предложения като СМС-известяване за лекарства са били отхвърлени заради риск за личните данни.

В своеобразен анализ на отношенията между четирите партии той обясни:

Съветът за съвместно управление е "свръхдемократичен“ – ГЕРБ има 66 депутати, но има същите три гласа в Съвета, колкото БСП и ИТН.

ДПС – НН присъства на всички заседания, но не гласува – само наблюдава и решава дали да подкрепи дадена политика в парламента.

В неделя и понеделник се очакват нови протестни акции срещу бюджета и данъчните промени.

ГЕРБ не се притесняват от натиска, увери Ангелов:

"Протестът е част от демокрацията. Този протест ще бъде чут.“

Според него обаче е "опасно“ политическо сили да "приватизират“ гражданското недоволство.


