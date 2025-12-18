Консултациите при президента продължават: Ред е на АПС и МЕЧ

© Булфото Днес държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-ото Народно събрание.



В 10 ч. президентът ще започне разговори на "Дондуков“ 2 с представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи“. А в 11 ч. е ред на ПП МЕЧ.



Вчера Румен Радев проведе консултации с "БСП – Обединена левица“. Вицепремиерът Атанас Зафиров в оставка бе категоричен, че няма да участват в разговори за ново правителство.



През вчерашния ден президентът прие и парламентарната група на ИТН. Председателят им Тошко Йорданов заяви, че в настоящата политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране.