|Колко крачки са нужни, за да изгорим коледните калории?
Данните са част от специален индекс, публикуван от WeWard – приложение за ходене. Учени са анализирали калорийното съдържание на стандартни порции празнични храни и напитки, след което са го превърнали в брой крачки и време за ходене, необходими за средностатистически възрастен човек, движещ се с умерено темпо.
Сред напитките шампанското се оказва най-лесно за "изгаряне". Една чаша съдържа приблизително 90 калории, което се равнява на около 1 692 крачки или 17 минути ходене.
На второ място се нареждат виното и сайдерът. И двете напитки съдържат около 120 калории, за които са необходими приблизително 2 256 крачки, или около 23 минути разходка.
Третата позиция заема мимозата – с около 140 калории, които изискват 2 632 крачки или близо 26 минути ходене.
Дори напитките с по-високо калорийно съдържание не изискват значително повече физическа активност. Например, еспресо мартини съдържа около 160 калории, които могат да бъдат компенсирани с около 3 000 крачки – приблизително 30 минути ходене.
Горещият "тоди“, приготвен с уиски, мед, лимон и подправки, изисква 3 196 крачки или около 32 минути ходене.
Нито една от разглежданите напитки не изисква повече от 40 минути ходене, за да бъдат изгорени калориите ѝ.
Горещият шоколад е сред най-калоричните напитки в класацията, като за него са необходими около 3 647 крачки – еквивалент на 36 минути разходка.
Най-много усилия изискват егногът и бирата – съответно 3 948 и 3 910 крачки, което се равнява на около 39 минути ходене и в двата случая.
Индексът включва и анализ на празнични храни, сред които и традиционни елементи от британската коледна трапеза.
Печената пуйка се оказва най-лесна за изгаряне. Стандартна порция съдържа около 142 калории, което означава 2 858 крачки или приблизително 29 минути ходене.
Изследователите уточняват, че тези данни са базирани на определен размер на порцията, като по-големи количества биха изисквали повече движение.
Печените картофи заемат второ място с около 190 калории, които изискват 3 572 крачки или около 36 минути ходене.
Най-голямо физическо натоварване обаче изисква плънката. Една порция съдържа приблизително 356 калории и за изгарянето им са необходими 6 693 крачки или около 67 минути ходене – повече от два пъти времето, необходимо за печената пуйка.
Здравните специалисти отдавна подчертават, че увеличаването на дневния брой крачки подобрява сърдечното здраве, подпомага контрола на теглото и оказва положителен ефект върху психическото състояние. Често като ориентир се посочва цел от 10 000 крачки на ден.
По-нови научни изследвания обаче показват, че дори по-умерен подход може да има сериозни ползи.
Учени са установили, че редовна 15-минутна разходка всеки ден може значително да намали риска от сърдечни заболявания и преждевременна смърт.
Хората, които ходят последователно около 15 минути дневно, намаляват риска от ранна смърт с до 85% в сравнение с тези, които се движат само на кратки интервали от по пет минути.
Заключението на изследователите е, че умерени промени в навиците за движение, без драстично увеличаване на броя крачки, могат да доведат до реални и значими ползи за здравето.
