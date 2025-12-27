ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Колко крачки са нужни, за да изгорим коледните калории?
Автор: Георги Кирилов 13:19Коментари (0)283
©
Експерти разкриха колко крачки са необходими, за да се изгорят калориите от популярни коледни храни и напитки – и новината е особено добра за почитателите на шампанско и сайдер, пише Daily Mail

Данните са част от специален индекс, публикуван от WeWard – приложение за ходене. Учени са анализирали калорийното съдържание на стандартни порции празнични храни и напитки, след което са го превърнали в брой крачки и време за ходене, необходими за средностатистически възрастен човек, движещ се с умерено темпо.

Сред напитките шампанското се оказва най-лесно за "изгаряне". Една чаша съдържа приблизително 90 калории, което се равнява на около 1 692 крачки или 17 минути ходене.

На второ място се нареждат виното и сайдерът. И двете напитки съдържат около 120 калории, за които са необходими приблизително 2 256 крачки, или около 23 минути разходка.

Третата позиция заема мимозата – с около 140 калории, които изискват 2 632 крачки или близо 26 минути ходене.

Дори напитките с по-високо калорийно съдържание не изискват значително повече физическа активност. Например, еспресо мартини съдържа около 160 калории, които могат да бъдат компенсирани с около 3 000 крачки – приблизително 30 минути ходене.

Горещият "тоди“, приготвен с уиски, мед, лимон и подправки, изисква 3 196 крачки или около 32 минути ходене.

Нито една от разглежданите напитки не изисква повече от 40 минути ходене, за да бъдат изгорени калориите ѝ.

Горещият шоколад е сред най-калоричните напитки в класацията, като за него са необходими около 3 647 крачки – еквивалент на 36 минути разходка.

Най-много усилия изискват егногът и бирата – съответно 3 948 и 3 910 крачки, което се равнява на около 39 минути ходене и в двата случая.

Индексът включва и анализ на празнични храни, сред които и традиционни елементи от британската коледна трапеза.

Печената пуйка се оказва най-лесна за изгаряне. Стандартна порция съдържа около 142 калории, което означава 2 858 крачки или приблизително 29 минути ходене.

Изследователите уточняват, че тези данни са базирани на определен размер на порцията, като по-големи количества биха изисквали повече движение.

Печените картофи заемат второ място с около 190 калории, които изискват 3 572 крачки или около 36 минути ходене.

Най-голямо физическо натоварване обаче изисква плънката. Една порция съдържа приблизително 356 калории и за изгарянето им са необходими 6 693 крачки или около 67 минути ходене – повече от два пъти времето, необходимо за печената пуйка.

Здравните специалисти отдавна подчертават, че увеличаването на дневния брой крачки подобрява сърдечното здраве, подпомага контрола на теглото и оказва положителен ефект върху психическото състояние. Често като ориентир се посочва цел от 10 000 крачки на ден.

По-нови научни изследвания обаче показват, че дори по-умерен подход може да има сериозни ползи.

Учени са установили, че редовна 15-минутна разходка всеки ден може значително да намали риска от сърдечни заболявания и преждевременна смърт.

Хората, които ходят последователно около 15 минути дневно, намаляват риска от ранна смърт с до 85% в сравнение с тези, които се движат само на кратки интервали от по пет минути.

Заключението на изследователите е, че умерени промени в навиците за движение, без драстично увеличаване на броя крачки, могат да доведат до реални и значими ползи за здравето.


Още по темата: общо новини по темата: 216
27.12.2025 Как 1 януари се превърна в начало на Новата година?
27.12.2025 Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12.2025 Патриарх Даниил ще възглави светата Литургия в българската църква "Св. Стефан" в Истанбул
27.12.2025 Тихите битови рискове по празниците – храна, отопление и вода
27.12.2025 Стефановден е! Време за гостуване, богата трапеза и момински ритуали
26.12.2025 Патриарх Даниил: Православната църква е длъжна
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
17-годишен шофьор загина в катастрофа 
14:08 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че ...
13:44 / 27.12.2025
Почина Деян Кюранов
12:53 / 27.12.2025
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената
13:09 / 27.12.2025
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорнос...
13:24 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: