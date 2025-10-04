ЗАРЕЖДАНЕ...
|Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код
По думите му последният циклон, който донесе обилните валежи, се е зародил над Тиренско море и постепенно е достигнал до България, преминавайки през Гърция. Страната ни е попаднала в студения сектор на циклона, където валежите са били най-интензивни.
"Виждаме, че валежите в западната част на страната започнаха първи и с по-голяма сила, след което се пренесоха на изток. Това доведе до наводнения още на следващата сутрин,“ посочи Попов.
Той обясни, че подобни проливни дъждове не са необичаен феномен за Черноморието.
"В района на Царево имаме подобно наводнение само преди две години. Според архивите веднъж на 10 години се наблюдават подобни явления, а в последните години те зачестяват. Това е показателно – и за климатичните промени, и за начина, по който използваме и застрояваме териториите“, каза климатологът.
Попов подчерта, че сериозен проблем е подценяването на прогнозите и предупрежденията.
"Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев или червен код. Например оранжев код означава поне 30 литра на квадратен метър за 6 часа, но в представите на много хора това изглежда като малко количество. Когато обаче става дума за 200 литра, вече говорим за червен код и реална опасност от бедствие“, поясни той.
Друг ключов проблем според експерта е липсата на достатъчно гъста мрежа от дъждомерни станции, особено по Черноморието, което затруднява точната оценка на ситуацията в реално време.
"Истината е, че ще виждаме все по-често подобни обстановки – от една страна екстремни засушавания, а от друга – поройни дъждове и наводнения. Прогнозите ни са добри, но ако не се вземат предвид навреме и не се предприемат мерки за превенция, ще продължим да наблюдаваме едни и същи трагични резултати“, обобщи Христо Попов.
