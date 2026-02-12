ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Клашъра: Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евро
"Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евро. Това е почти три пъти. Слушах по новините хората да се оплакват, че са им дошли много големи сметки, и реших да проверя и моите“, заяви Панайотов.
Справка във вайбър съобщенията му показва, че за октомври е платил 60 евро, а за ноември - 72 евро. Офисът му се намира на цял етаж в сграда в Пловдив. Той уточнява, че не познава наемателите от долния етаж и не е обсъждал с тях дали и при тях има рязко увеличение на разходите за ток.
По-висока сметка е отчетена и в дома му, макар и в по-малък размер. Там увеличението е около 10% спрямо предходния месец.
Панайотов посочва, че през декември семейството му е отсъствало 10 дни, което означава, че приблизително една трета от отчетния период е преминала без реална консумация.
"И тези 10% са ми странни и не мога да си ги обясня. Уж има електромери, уж всичко се засича, пък всички сме с усещането, че няма прозрачност“, коментира той.
Инфлуенсърът допълва, че е чул за други потребители, които вече са сезирали енергийните регулатори заради високи сметки. Той също възнамерява да събере необходимите документи и да подаде молба за преизчисляване.
По думите му дори не е сигурен към кое енергийно дружество е свързана сградата, в която се помещава офисът му. Снимките на справките, които получава по вайбър, не съдържат лого на доставчик, тъй като имат само информативен характер и не представляват официални документи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 426
|предишна страница [ 1/71 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майка: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
08:30 / 12.02.2026
Интересен празник е днес, не кълнете
08:16 / 12.02.2026
20 градуса и пролет през уикенда, после до минус 4 и сняг
08:13 / 12.02.2026
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:01 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупира...
21:32 / 11.02.2026
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало...
20:58 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS