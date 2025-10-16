ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
"Искам да призова абсолютно всички, които се интересуват от истината, да прочетат неговото особено мнение. За нас битката продължава – в Европа, в Европейския парламент ще има дебат и всички аргументи на Андрей Ангелов ще бъдат изложени. България е в Европа и свободни хора като него са надеждата за тази страна", каза още Петков.
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството...
17:21 / 16.10.2025
КЕВР каза защо в голяма част от България чешмите пресъхнаха, а хо...
17:06 / 16.10.2025
21-годишен уби жена на тротоар след опасно изпреварване
15:01 / 16.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 л...
15:37 / 16.10.2025
КЗП глоби 70 търговци, не предоставили данни за цените
14:46 / 16.10.2025
Масови фалити в Северна Гърция заради влизането на България в Шен...
12:49 / 16.10.2025
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
