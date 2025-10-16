© Фокус Един смел съдия – Андрей Ангелов каза истинските доводи. За първи път, откакто е започнал този процес, аз чух един смел, свободен човек да изрази реалните аргументи. Това каза Кирил Петков, след като варненският кмет Благомир Коцев бе оставен в ареста, но при особено мнение, предаде репортер на "Фокус".



"Искам да призова абсолютно всички, които се интересуват от истината, да прочетат неговото особено мнение. За нас битката продължава – в Европа, в Европейския парламент ще има дебат и всички аргументи на Андрей Ангелов ще бъдат изложени. България е в Европа и свободни хора като него са надеждата за тази страна", каза още Петков.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.