Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, още нищо не сме направили!
Автор: Марияна Стойчева 16:22Коментари (0)294
© Facebook
Станахме световен пример как изглежда демокрацията. Това написа бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков в социалните мрежи дни след като правителството подаде оставка в отговор на многохилядните протести, които се проведоха в страната. 

"Страховете за бъдещето не трябва да помрачат удоволствието от факта, че свободните българи се оказаха много, силни и заедно. И вместо да се страхуваме какво ще стане като следваща стъпка, нека си използваме уроците, които научихме досега", призова Петков. 

Кирил Петков отбеляза, че перманентната власт не се крие в правителството. 

"Нищо още не сме направили там: Прокуратура, служби, регулатори, администрация, медии (някои от тях). Без да си довършим работата там - само ще сме ранили модела Пеевски, но няма реално да сме го премахнали", написа той и допълни, че единственият начин да променим горното написано е да има 121+ депутати в следващия парламент.

"Когато бях премиер, ИТН беше скритата ръка на модела Пеевски, който си измисли фалшивия аргумент за Македония и ни срина правителството само на 7 месеца. В правителството на Денков също нямахме шанс за реална промяна, но пък все пак успяхме с Шенген и Еврозоната. Реално вече постигнахме членствата, които са ни позиционирали в сърцето на Европа: ЕС, НАТО, Шенген, Еврозона", посочи като успехи за "Продължаваме Промяната". 

"Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+. Ще има и много лесни лакмусови тестове например - ако не можем да махнем шефа на ДАНС, който е на Пеевски, няма смисъл да влизаме в каквото и да е правителство. 121+!", каза той. 

Бившият премиер отбеляза, че вече уроците са научени. 

"Докато нямаме мнозинство, не можем да променим България през смяна на закони. Да, щеше да ни е чудесно да имаме отново машинно гласуване само, но истината е, че въпреки че е много логично, това мнозинство никога няма да го приеме, защото ще намалят злоупотребите - а на тях им трябват. Също не можем да разчитаме на МВР да ни пази от купения вот, докато това ръководство е като прислужница на модела Пеевски. Не можем да разчитаме на прокуратурата да осъди дилърите на гласове, след като самият Сарафов престъпва закона, като остава незаконен главен прокурор". 

"И тук идва задачата - как да имаме свободни избори и резултат от 121+, ако нямаме правилното законодателство, нямаме работещо МВР под сегашното ръководство и нямаме прокуратура да разследва изборните престъпления.

Отговорът се крие в самия протест. Представете си - от 200,000 протестиращи, ако дори само 20,000 станат гаранти за честни избори. Станат наблюдатели по секциите, но не като тези, които сега имаме, а истински мотивирани наблюдатели, готови да се борят срещу всяка злоупотреба", написа Петков. 

Той призова граджаните да се присъединят към процеса по следене на злоупотреби на изборните секции. 

"20,000 свободни наблюдатели могат да са по-мощни от цялото МВР на терен. Зная, че можем! План има, и този план не зависи от спасител, от нереални очаквания за законодателство или работещи МВР и прокуратура. Този план зависи от всички нас да запретнем ръкави и си довършим работата", написа Петков и заключи: 

"Направихме го за протеста, можем да го направим за изборите, и ще го направим в следващия парламент, където мафията - независимо от партийните заглавия - трябва да има по-малко от 120 депутати. И ако случайно почнат да купуват депутати, този протест от 200,000 човека не трябва да стане еднократна вълна, а регулярен начин за граждански контрол. Така всеки продал се депутат ще знае, че тази вълна ще го залее. Протестът ни показа пътя, сега трябва да го извървим заедно! Благодаря ви, свободни българи!".


