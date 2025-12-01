Кирил Петков: Много ученици ще се включат в протеста, нека да няма провокации!

© Facebook Току-що получих обаждане от двете си дъщери, които ми казаха, че ще дойдат на протеста с целия си клас. Това означава, че ще има много млади хора на протеста. Искам да предупредя всички ченгета, всички хора от "ДПС-Ново Начало" и ГЕРБ- да внимават, ако направят някоя провокация и дори едно дете да е застрашено на този протест, че това е линия, която и вие не искате да прекосите, защото там прошка няма. Това заяви бившият лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков във видео обръщение.



Тази вечер е насрочен протест на "Триъгълника на властта" от 18:00 часа като се очаква масово присъствие. От СДВР са изградили контролно-пропускателни пунктове.



"Нека всички направим един мирен и спокоен протест. Масов протест- да покажем, че бъдещето на децата ни няма да се управлява от мутри", каза Петков и допълни:



"Този протест е битка за бъдещето на нашите деца. Нека се преборим заедно за това".