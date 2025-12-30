© Фокус Километрини колони от автомобили са се образували на територията на област Благоевград. За това сигнализира читател на ФОКУС. По думите му задръстването в посока Гърция, а и към Банско, започва още от изхода на Благоевград.



"Автомобилите се движат едвам. От Благоевград до село Градево (бел. на ред. - община Симитли) стигнахме за около час", допълва нашия читател.



Той уточнява, че въпреки натоварения трафик към момента няма възникнали пътни инциденти.



