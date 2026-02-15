ЗАРЕЖДАНЕ...
|Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция
По-рано съобщихме за самокатастрофирал автомобил преди Вакарел в посока столицата, по данни на очевидци.
Към този момент няма подробности за инцидента.
Очаквайте подробности
