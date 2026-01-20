ЗАРЕЖДАНЕ...
|Kaufland раздава ваучери за пазаруване, всеки на стойност 250 евро
Кампанията се реализира с подкрепата на Visa и Mastercard.
В условията на преход към единната европейска валута плащането с карта осигурява максимално удобство и сигурност за потребителите, като елиминира нуждата от боравене с две валути едновременно в периода на двойното обращение. Този начин на плащане при пазаруване спестява време на касата и улеснява логистиката в момент, в който движението на пари в брой е затруднено поради смяната на лева с евро.
*В играта участват физически лица с дебитни или кредитни карти, издадени от следните кредитни институции - УниКредит Булбанк, Пощенска банка (Юробанк България АД), Първа инвестиционна банка (Fibank), Майфин (MyFin), Обединена българска банка (ОББ), Алианц Банк България, iBank и Централна кооперативна банка (ЦКБ).
Общо 300 ваучера за пазаруване в Kaufland, всеки на стойност 250 евро (488,96 лв.), ще бъдат разпределени чрез тегления в края на всеки от трите периода на кампанията, като във всяко от тях ще бъдат излъчвани по 100 печеливши. Освен тях ще бъдат изтеглени и резервни участници, в случай че някой от печелившите не бъде открит в сроковете, определени в Общите условия или не желае да получи своята награда.
Пълните условия на кампанията са достъпни на kaufland.bg/igra.
