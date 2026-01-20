ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Kaufland раздава ваучери за пазаруване, всеки на стойност 250 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:30Коментари (0)207
©
Kaufland стартира нова кампания, която насърчава картовите разплащания при пазаруване и дава шанс на клиентите да спечелят ваучери за пазаруване, всеки на стойност 250 евро (488,96 лева). В периода от 20 януари до 19 април 2026 г. всеки клиент, който извърши една или повече покупки в магазин на веригата на обща стойност минимум 100 евро (195,58 лв.) през поне един от периодите на кампанията и заплати с една и съща дебитна или кредитна карта, или с ваучер за храна на електронен носител, издадени от партнираща банка*, може да участва в играта. Участието е възможно неограничен брой пъти. 

Кампанията се реализира с подкрепата на Visa и Mastercard.

В условията на преход към единната европейска валута плащането с карта осигурява максимално удобство и сигурност за потребителите, като елиминира нуждата от боравене с две валути едновременно в периода на двойното обращение. Този начин на плащане при пазаруване спестява време на касата и улеснява логистиката в момент, в който движението на пари в брой е затруднено поради смяната на лева с евро.  

*В играта участват физически лица с дебитни или кредитни карти, издадени от следните кредитни институции - УниКредит Булбанк, Пощенска банка (Юробанк България АД), Първа инвестиционна банка (Fibank), Майфин (MyFin), Обединена българска банка (ОББ), Алианц Банк България, iBank и Централна кооперативна банка (ЦКБ).

Общо 300 ваучера за пазаруване в Kaufland, всеки на стойност 250 евро (488,96 лв.), ще бъдат разпределени чрез тегления в края на всеки от трите периода на кампанията, като във всяко от тях ще бъдат излъчвани по 100 печеливши. Освен тях ще бъдат изтеглени и резервни участници, в случай че някой от печелившите не бъде открит в сроковете, определени в Общите условия или не желае да получи своята награда.

Пълните условия на кампанията са достъпни на kaufland.bg/igra.


Още по темата: общо новини по темата: 1810
20.01.2026 »
20.01.2026 »
19.01.2026 »
19.01.2026 »
19.01.2026 »
19.01.2026 »
предишна страница [ 1/302 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране...
12:48 / 20.01.2026
Румен Радев внесе оставката си в КС
12:43 / 20.01.2026
Директорът на НП "Рила" е катастрофирал пиян и дрогиран
12:09 / 20.01.2026
Кметът на Смолян: Пътуването до Ксанти вече ще е по-бързо от пъту...
12:05 / 20.01.2026
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проб...
12:45 / 20.01.2026
Проф. Христова: 7 области са на прага да преминат епидемичния пра...
11:12 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Нов ГКПП Рудозем-Ксанти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Президентска партия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: