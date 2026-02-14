ИЗПРАТИ НОВИНА
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал момченцата да са до 17-18 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:27
©
Ламата Ивайло Калушев-Мексиканеца е "подменял малолетните и непълнолетните си сексуални обекти“, момчета, след като навършели 17-18-годишна възраст. Причината е, че "губел интерес към тях“. Това сочи доклад на Държавна агенция "Национална сигурност“. 

От данните на ДАНС става ясно, че Калушев е имал двама фаворити – най-близкият му е бил Николай Златков, с когото бяха открити мъртви в кемпера под връх Околчица заедно с 15-годишният. Другият му най-близък е Деян Делчев Илиев, който е мъжът, открил първи трите трупа пред хижа "Петрохан“.

Деян се представя за еколог и познат на Калушев. Той купува къща в село Гинци през януари 2025 г. и се заселва там заедно с мексиканката Лола.

Двамата са адресно регистрирани в селото, показа справка на "Телеграф“. Според информация от жители на Гинци Деян и Лола са напуснали къщата си на 3 срещу 4 февруари, ден след като мъжът е бил освободен от разпит в РУ-Годеч, където прекарва близо 24 часа. Наша проверка показа, че Деян се е подвизавал с групата на Калушев в Мексико на полуостров Юкатан, откъдето е взел и жена си. 

Лола е от град Тулум в Югоизточно Мексико, обхващащ развалините на някогашен град на маите. Самата мексиканка Лола е следвала учението на видната шаманка Мария Сабина Магдалена Гарсия (1894-1985). Деян в социалните мрежи се е прекръстил на Дон Силвио Мануел. От публикациите му става ясно, че изповядва шаманските практики на Карлос Кастанеда. Името, избрано от Деян, не е случайно. То е на един от най-близките на главния герой в книгите на Кастанеда дон Хуан.

Карлос Сесар Салвадор Арана Кастанеда е един от любимите автори и на Ивайло Калушев. В повечето си произведения роденият в Перу американец описва учението си при индианския магьосник Дон Хуан Матус. Хора от Гинци твърдят, че часове след като се е върнал от ареста в Годеч, Деян е взел Лола и с джип "Тойота“ са напуснали селото.

Не се изключва вероятността вече да са успели да стигнат в Мексико, тъй като двамата не са били обявени официално за издирване. За Деян се твърди, че приживе е бил посочен от Калушев за негов наследник. От профилите им, както и оперативни данни, е изяснено, че Калушев и Илиев са се занимавали с хипноза, използвайки "енергийни растения от Мексико“. 

Става въпрос за пейот (Peyote), вид кактус, използван за духовни видения и пречистване на дух. Прочутите магически гъби (Teonanácatl), които са популяризирани от шаманката Мария Сабина, чиято следовница Лола е живеела в Гинци с Деян. Гъбите се ползват за церемонии по "отваряне на съзнанието“ и "пренасяне в световете“.

Употребявали са и растение от Оахака (Salvia divinorum), използвано от мазатеките за лечение и гадаене чрез предизвикване на дълбок транс. За тримата самоубили се в хижа "Петрохан“ има данни, че не са се хранили от седмица, почти не са приемали вода и са употребявали именно от тези халюциногенни растения, за да изпаднат в транс, преди да посегнат на живота си. 

Съгласно оперативните данни на ДАНС, Ивайло Калушев се движи в малка група от едни и същи лица, сред които и една жена - Невена Стаева, за която източникът на ДАНС предполага, че е вид "алиби“ на Калушев. Проверка в профила й потвърждава от снимки, че е била заедно с групата в Мексико, а след откриването на шестте трупа жената упорито брани опорката, че са "убити от някого“ и т.н. В доклада на ДАНС се посочва, че всички от групата на Калушев изпълняват желанията му, приемат го и се отнасят към него като към изявен лидер.

Малолетните момчета обикновено изглеждат затворени и некомуникативни. За всички деца, били с Калушев и групата, прави впечатление, че са били възпитаници на международното частно училище "Космос“ в село Осоица, Горна Малина.

Пред "Телеграф“ директорката на школото Татяна Захариева бе категорична, че не е пращала деца при Калушев на Петрохан, но призна, че двамата й синове са били на обучение при него, тъй като му имала "огромно доверие“. В момента от МОН правят проверка на училището й, а самата Захариева е излязла в болничен и е изключила телефона си.


