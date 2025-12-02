ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Калин Стоянов: Истината е очевидна
"Тя беше една - да застрашат живота и здравето на полицейските служители и жандармеристите от системата на МВР. Видяхме вандалски прояви, палежи, изпотрошени автомобили, нанесени щети по имущество и вероятно ранени служители и протестиращи. Това няма нищо общо с мирен протест, това са умишлени действия на подготвени групи от хора.
С интерес очаквам същите тези "жълтопаветни експерти“, които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с ДПС-Ново Начало, да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия.
Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата. Надявам се че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори.
Между другото, сценарият от тази вечер силно напомня на случилото се преди две години по време на протестите срещу ръководството на БФС. Тогава приближени до президента Радев от гр. Пловдив организираха сходна провокация. Бяха използвани футболни агитки от местни пловдивски клубове, а за съжаление и няколко полицейски началници и служители от пловдивската полиция, които изпълняваха нарежданията на тези среди.
Сегашната тактика изглежда като повторение на вече познатия модел - съзнателно създаване на хаос и напрежение, прехвърляне на вина и опити да се подкопае доверието в институциите на реда.
Пълна подкрепа за служителите на МВР, които за пореден път с риск за живота си изпълняват своя дълг!!!", пише Стоянов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пеевски с първи думи след многохилядните протести в цялата страна...
23:37 / 01.12.2025
Провокатори разбиха офис на ГЕРБ в София
23:16 / 01.12.2025
Радев: Единственият изход е оставка на правителството и предсрочн...
22:54 / 01.12.2025
Асен Василев: Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана...
22:59 / 01.12.2025
Камъни, бомбички, бутилки и лютив спрей пред централата на "ДПС-Н...
22:33 / 01.12.2025
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към центр...
21:25 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Симеон II се сдоби с чисто нова кола
17:36 / 30.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS