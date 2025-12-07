ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
Автор: Георги Кирилов 14:32Коментари (0)307
©
Тази сутрин отново, г-н "Бях точен с парите“!!! До днес си мислех, че разединителят на българските граждани Румен Радев е решил да скрие най-неадекватния вътрешен министър, за да не му бере срамовете. Но моментът явно е подходящ Демерджиев да плюе по управляващите и по тази причина му е било "позволено“ да се появи в ефира на една от националните телевизии. Това написа във Фейсбук профила си Калин Стоянов.

"Там беше представен като човек, който разбирал от протести, провокатори и полиция. Твърдение, което струва ми се, бе по-скоро шега от страна на водещия. Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция. Между другото, той вероятно е единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър (по обвинение за умишлено сключване на неизгодна сделка) и един от малкото адвокати с подобен "статут“", пише още той.

Публикуваме написаното от Клаин Стоянов без редакторска намеса:

В типично наглия си стил Демерджиев нападна управляващите и не пропусна да "напудри“ началника си Радев. Твърдеше, че ако той бил министър, нямало да има провокатори. Добре би било обаче да обясни дали той или други от приближените до президента имат нещо общо с появилите се провокатори на протеста на 01.12.2025 г. Освен това е редно да каже дали лично той е имал отношение към случилото се през 2023 г. на протеста срещу управлението на БФС. Например:

– организирани ли са били тогава фенове от пловдивски футболни фракции?

– използвани ли са предварително подготвени служители на пловдивската полиция?

– имало ли е инструкции към коткретни служители от Пловдив за употреба на непремерена физическа сила пред камери?

Добре е, когато този некомпетентен бивш служебен вътрешен министър се появява по студията, да припомним поне малка част от това, с което ще бъде запомнен:

1. Скандалната обществена поръчка за документите за самоличност

Само два дни преди да освободи поста, Демерджиев подписа допълнително споразумение по обществена поръчка за изработката на новите лични документи, с което натовари бюджета с 82 000 000 лева. Сума, която всички ние ще плащаме. По какъв начин е бил "мотивиран“ да положи подписа си под този документ, можем само да гадаем.

2. Самоназначената му 24-часова охрана от СОБТ

Демерджиев си назначи денонощна охрана от СОБТ, като мотивът бил, че искал да бъде пазен по време на срещите си със служители на МВР. Да, правилно прочетохте, вътрешен министър, който се пази от собствените си подчинени. Над 20 служители от отряда, в екипи по трима души и с постоянен служебен автомобил, го следваха неотлъчно. Помня, че дори настояваше да бъде изпращан до кабинета си в министерството, вероятно за да не го "нападне“ някой на разстоянието от 30 метра от входа до офиса му.

3. Трагичният факт - шестима загинали служители на МВР

По време на некадърното му управление шестима доблестни служители на МВР загубиха живота си при изпълнение на служебния си дълг.

Силно се надявам истеричното медийно и онлайн облъчване от последните седмици да не замъгли здравия разум на българските граждани.


Още по темата: общо новини по темата: 78
07.12.2025 Делян Добрев: Новият вариант на държавния бюджет включва всички ключови искания на протестиращите
07.12.2025 Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред 
07.12.2025 Иван Демерджиев: Ако президентът създаде партия ще "измете" статуквото
07.12.2025 Калин Врачански: Управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата
страна
07.12.2025 Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2026 година
06.12.2025 Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шофьор стреля по друг след скандал заради засичане
12:28 / 07.12.2025
Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"
12:29 / 07.12.2025
Почина един от най-богатите българи
11:40 / 07.12.2025
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-п...
12:29 / 07.12.2025
Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2...
11:02 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Зима 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: