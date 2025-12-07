ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
"Там беше представен като човек, който разбирал от протести, провокатори и полиция. Твърдение, което струва ми се, бе по-скоро шега от страна на водещия. Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но нищо не разбира от охрана на протести и полиция. Между другото, той вероятно е единственият в историята подсъдим бивш вътрешен министър (по обвинение за умишлено сключване на неизгодна сделка) и един от малкото адвокати с подобен "статут“", пише още той.
Публикуваме написаното от Клаин Стоянов без редакторска намеса:
В типично наглия си стил Демерджиев нападна управляващите и не пропусна да "напудри“ началника си Радев. Твърдеше, че ако той бил министър, нямало да има провокатори. Добре би било обаче да обясни дали той или други от приближените до президента имат нещо общо с появилите се провокатори на протеста на 01.12.2025 г. Освен това е редно да каже дали лично той е имал отношение към случилото се през 2023 г. на протеста срещу управлението на БФС. Например:
– организирани ли са били тогава фенове от пловдивски футболни фракции?
– използвани ли са предварително подготвени служители на пловдивската полиция?
– имало ли е инструкции към коткретни служители от Пловдив за употреба на непремерена физическа сила пред камери?
Добре е, когато този некомпетентен бивш служебен вътрешен министър се появява по студията, да припомним поне малка част от това, с което ще бъде запомнен:
1. Скандалната обществена поръчка за документите за самоличност
Само два дни преди да освободи поста, Демерджиев подписа допълнително споразумение по обществена поръчка за изработката на новите лични документи, с което натовари бюджета с 82 000 000 лева. Сума, която всички ние ще плащаме. По какъв начин е бил "мотивиран“ да положи подписа си под този документ, можем само да гадаем.
2. Самоназначената му 24-часова охрана от СОБТ
Демерджиев си назначи денонощна охрана от СОБТ, като мотивът бил, че искал да бъде пазен по време на срещите си със служители на МВР. Да, правилно прочетохте, вътрешен министър, който се пази от собствените си подчинени. Над 20 служители от отряда, в екипи по трима души и с постоянен служебен автомобил, го следваха неотлъчно. Помня, че дори настояваше да бъде изпращан до кабинета си в министерството, вероятно за да не го "нападне“ някой на разстоянието от 30 метра от входа до офиса му.
3. Трагичният факт - шестима загинали служители на МВР
По време на некадърното му управление шестима доблестни служители на МВР загубиха живота си при изпълнение на служебния си дълг.
Силно се надявам истеричното медийно и онлайн облъчване от последните седмици да не замъгли здравия разум на българските граждани.
