Какви рискове крие бурното море?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (0)400
© Sofia24.bg
Морето през август традиционно е опасно заради появата на силни североизточни ветрове. От дни водите по Южното Черноморие са изключително бурни и вече взеха жертви. Всеки ден на спасителите на охраняемите плажове се налага да помагат на плажуващи, хванати в капана на силните течения, да излязат на брега.

Концесионерът на плаж "Крайморие" Николай Димитров обясни, че в събота сутринта морето е спокойно, но по-късно през деня се очаква отново да има високи вълни.

"Имаме задачата сутрин да проверим дъното, да видим какво е състоянието и как да действаме в дадени ситуации", заяви пред NOVA Васил Алексиев, старши спасител и инструктор по БЧК.

Той добави, че рисковете са свързани най-вече с прибойните вълни.

"След като проверим дъното, знаем накъде да насочим децата и хората в неравностойно положение", посочи той. 

Спасителят обясни, че трябва да се внимава с неохраняемите плажове и апелира плажуващите да проверяват морското дъно, с цел да се избегнат инциденти. 

"За жалост там няма как да знаем какво се случва и не можем да контролираме хората", подчерта Алексиев.


