Как да различим 2 лева от 2 евро за секунди?

© Facebook Организацията "Антиспекула" ни предупреждава как да разпознаваме бързо стотинките от евростотинките, за да не бъдем измамени или подведени в магазина.



Ето какво публикува организацията в социлните мрежи:



2 лева или €2?



Най-сигурният тест:



• Провери гурта (ръба): €2 има надпис (а на българския ще пише “БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ").



• 2 лева няма такъв надпис — гуртът е назъбен на сектори.



Диаметър:



• 2 лева: 26.5 мм



• €2: 25.75 мм