Как да избегнем финансовия стрес по празниците, говори експерт
Автор: Емануела Вилизарова 10:30Коментари (0)235
Декември концентрира в себе си повече разходи от обичайното и поставя бюджета под сериозен натиск. Без ясно планиране това често води до преразход и финансово напрежение още в края на годината. Затова се допитахме за съвети до финансовия консултант Иво Станков. 

"Месец декември е свързан с доста празници, атмосфера, която се създава около нас освен цялото празнично настроение, настроението, че трябва да купим подаръци на всички близки хора. Естествено, това се отразява на бюджета. Ако човек не е планирал правилно, най-често това е месецът с най-високи разходи", каза Станков за ФОКУС.

"Има една много хубава мисъл на Уорън Бъфет, който казва, че повечето хора спестяват след разходите", коментира той. В тази връзка, експертът сподели, че съветва своите клиенти да харчат, след като спестяват: "Знаейки горе-долу каква сума отива по празниците за подаръци на близки хора, за празненства и т.н., да го предвидят и да започнат да спестяват по-отрано, за да може тази сума да им е налична".

Според финансовия консултант, можем спокойно предишните 3-4 месеца да заделим нужните пари и това ще ни се отрази доста по-добре на бюджета. Също така, ще ни спести и стрес през януари, когато се опитваме да се възстановим финансово, без да търпим лишения, тъй като и през януари има празници, свързани с разходи.

Той сподели, че повечето хора имат проблем изобщо с навика да спестяват, което означава, че стандартът им на живот е колкото изкарват, толкова да харчат. Това се оказва от основните затруднения при организацията на бюджета.

"Първото нещо, което правим с немалка част от хората, е да създадем изобщо навик някаква част от доходите да се заделят. Другото нещо е, че когато имат по-сериозни цели, хората са изправени пред избора да набавят пари или да си ги спестят, или да изтеглят кредит. Естествено, по-голямата част тях се насочват към по-лесното решение, което е тегленето на кредит. Аз не бих го препоръчал и се опитвам по-скоро да им създам навика първоначално да спестят тези пари, вместо да се налага да ги изтеглят като кредит", каза още Иво Станков.

Как обаче да се научим да спестяваме?

"До момента не съм намерил някакъв универсален подход, който да работи за всички хора – как човек да започне да спестява. Доста често виждам, че мотивацията, която при повечето хора работи, е изпълняването на собствените им цели. Какво имам предвид - ако аз искам в края на годината да сменя автомобила и ще ми трябва примерно 15 000 лева, това може да бъде много силна мотивация да започна да спестявам, вместо просто да се опитвам да създам навик, когато нямам някаква конкретна цел. Така че изпълнението на собствените цели най-често е най-силната мотивация. И от тази гледна точка, може би човек да седне и да си планира нещата, да осъзнае какви цели има и колко пари ще му трябват, е най-добрата движеща сила, за да започне да спестява изобщо", обясни експертът.

"Всички си представят, че финансов консултант им трябва в няколко случая - когато ножът е опрял до кокала, или някой ме е измамил финансово, или съм затънал в кредити и се опитвам да изляза от тази ситуация. Всъщност и в грижата за здравето, и в личните финанси е хубаво да работим преди факта, да отидем да се посъветваме, да поговорим с един консултант – било то в сферата на медицината - лекар, или пък в сферата на финансите, или в каквато и да е друга сфера, преди все още да имаме каквито и да е затруднения, защото това, което аз наблюдавам, е, че в последните десетина години нашите доходи доста добре растат и изпреварват инфлацията, което означава, че хората би трябвало да могат да спестяват. Но това, което се случва, е, че по най-различни причини – страх да не пропуснем забавлението в живота около нас, впечатление, че веднъж се живее и не трябва да се лишаваме от нищо, доста често хората стигат до това, че колкото и да им растат доходите, разходите продължават да нарастват със същото темпо и никога не стигат до спестяване. Това е може би едно от нещата, които забелязвам най-често като затруднение при голяма част от домакинствата", отбеляза Станков.

Експертът по лични финанси представи и едно от основните правила за управление на бюджета, широко използвано в развитите икономики – т.нар. правило 10–20–30–40. Според него 10% от месечния доход трябва да се заделят като резерв за непредвидени ситуации, известен още като "бели пари за черни дни“. Други 20% е препоръчително да се насочват към дългосрочни цели като бъдещето на децата или пенсионно осигуряване. Делът на кредитите не бива да надхвърля 30%, а останалите 40% са предназначени за текущо потребление. Ако човек няма кредити, тези 30% могат да бъдат преразпределени според личните приоритети. Правилото служи като ориентир за изграждане на устойчив личен бюджет и добра отправна точка за по-нататъшно финансово планиране и консултации със специалисти.


