КЗП: В над 85% от наблюдаваните стоки няма никаква промяна в цените

© БНТ Към момента няма необичайни процеси на пазара - това заяви изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев в отговор на въпрос наблюдава ли се ценови хаос у нас заради политическата нестабилност.



По думите му данните от проверките на КЗП и НАП, както и информацията от платформата "Колко струва“, не показват сериозни отклонения.



"На пазара не се случва нищо необичайно към момента, поне това сочат нашите наблюдения. Тази информация е базирана и на проверките, които извършваме ние и Национална агенция по приходите, също така и на база на цялата огромна информация, която получаваме чрез сайта "Колко струва", която анализираме и не наблюдаваме към момента никакви сериозни отклонения от пазарния процес“, подчерта пред БНТ Колячев.



Той увери, че институциите са подготвени за въвеждането на еврото и че единствената промяна от 1 януари ще бъде смяната на валутата.



"Не се притесняваме нито от датата 1 януари, нито от 31 януари. Според нас единственото, което ще се промени, е валутата“, каза още той.



По отношение на проверките Колячев съобщи, че до момента са издадени около 50 акта, като броят им продължава да расте, но нарушенията са по-скоро изолирани.



"В над 85% от наблюдаваните стоки няма никаква промяна в цените. Там, където има по-сериозни отклонения, изискваме документи и преценяваме дали повишението е обективно“, обясни той.



По отношение на високите цени на краставиците, Колячев коментира: "Краставиците са станали скъпи. Днес правихме брифинг с Държавната комисия за стокови стоки и тържища. И се каза, че вносът на краставици към момента е слаб, но пък търсенето е високо."



Председателят на КЗП обобщи: "Много активно правим проверки не само в хранителните магазини, правим проверки в сектора на услугите, проверяваме фризьорски салони, проверяваме техническите прегледи на колите, проверяваме медицински лаборатории, проверяваме изключително широк диапазон от пазарни сектори, които са важни за потребителите и без които не можем. Също така отговаряме на всички жалби и сигнали в законово установения срок и не се притесняваме по никакъв начин, че няма да можем да си свършим нашата работа."