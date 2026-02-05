Известна бизнесдама също е давала пари на убитите в хижата

© Рейнджърите от Петрохан са били разследвани за няколко вида престъпления, съобщиха от прокуратурата. Неправителствената агенция за контрол на защитените територии, която държи хижата край Петрохан, е разследвана главно за педофилство, имало е и съмнения за сектантска дейност, както и за паравоенни структури.



"Преди две години ДАНС извършва проверка от получен сигнал от гражданин. В хода на проверката са извършени данни за престъпление, изпратени са на прокуратурата. В хода на проверката установеното не кореспондира с правомощията на ДАНС и затова е докладвано на прокуратурата“, обясни Деньо Денев, и.ф. председател на ДАНС.



Без отговор остава въпросът докъде е стигнало разследването до днес. Един от хората, които е бил разпитван от ДАНС за нарушенията в хижата, е Димитър Куманов от сдружение "Балканка“.



От "Балканка“ са подавали стигнали и до МОСВ. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза за bTV, че са сключили споразумение със сдружението, за да използват знанията и уменията на европейските рейнджъри при опазване на природата.



Столичният кмет Васил Терзиев призна, че е познавал и тримата мъже и е подкрепял каузата им. Той обяснява, че твърденията за тях са "без факти и без срам“.



"Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо, така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи… Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина. Едни от най-добрите пещерняци в България“, написа във Фейсбук Терзиев.



Бизнесдамата Саша Безуханова също е подпомагала финансово сдружението "за наблюдение с дронове, за да послужи за добър модел за опазване на природата.“



Достъпът на туристи в района още е забранен. Според прокуратурата районът ще е блокиран до разкриване на тройното убийство.