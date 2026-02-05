ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Известна бизнесдама също е давала пари на убитите в хижата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:39Коментари (1)2589
©
Рейнджърите от Петрохан са били разследвани за няколко вида престъпления, съобщиха от прокуратурата. Неправителствената агенция за контрол на защитените територии, която държи хижата край Петрохан, е разследвана главно за педофилство, имало е и съмнения за сектантска дейност, както и за паравоенни структури.

"Преди две години ДАНС извършва проверка от получен сигнал от гражданин. В хода на проверката са извършени данни за престъпление, изпратени са на прокуратурата. В хода на проверката установеното не кореспондира с правомощията на ДАНС и затова е докладвано на прокуратурата“, обясни Деньо Денев, и.ф. председател на ДАНС.

Без отговор остава въпросът докъде е стигнало разследването до днес. Един от хората, които е бил разпитван от ДАНС за нарушенията в хижата, е Димитър Куманов от сдружение "Балканка“.

От "Балканка“ са подавали стигнали и до МОСВ. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза за bTV, че са сключили споразумение със сдружението, за да използват знанията и уменията на европейските рейнджъри при опазване на природата.

Столичният кмет Васил Терзиев призна, че е познавал и тримата мъже и е подкрепял каузата им. Той обяснява, че твърденията за тях са "без факти и без срам“.

"Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо, така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи… Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина. Едни от най-добрите пещерняци в България“, написа във Фейсбук Терзиев.

Бизнесдамата Саша Безуханова също е подпомагала финансово сдружението "за наблюдение с дронове, за да послужи за добър модел за опазване на природата.“

Достъпът на туристи в района още е забранен. Според прокуратурата районът ще е блокиран до разкриване на тройното убийство.


Още по темата: общо новини по темата: 30
05.02.2026 БНТ: Този е заподозреният за тройното убийство в хижата
04.02.2026 Криминалист: Версията за ритуално убийство в "Петрохан" е "пълна
измишльотина"
04.02.2026 Кой е Ивайло Калушев, когото всички търсят?
04.02.2026 Съсед на загиналите в хижа "Петрохан": Три пъти са ме спасявали
04.02.2026 Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направиха го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02.2026 Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, наред с много други хора
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Това се случва като даваш пари на хора които живеят в свой собствен свят на еднорози и "добри намерения". Въпроса е дали са претрепани от някой бракониер или бащата на някое младо кифле с което са се задявали в гората. Когато няма държава важи закона на джунглата...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да...
09:48 / 05.02.2026
Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, пот...
09:32 / 05.02.2026
Георги Тошев си намери нова работа
09:04 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около...
08:56 / 05.02.2026
Силен сняг на Пампорово, идва още много
08:51 / 05.02.2026
Електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни...
09:09 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10:06 / 03.02.2026
Издаден е червен код за 5 февруари
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български футболисти в чужбина
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: