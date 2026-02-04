ИЗПРАТИ НОВИНА
Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
Автор: Рени Атанасова 09:21Коментари (0)727
©
Лазерно студио в Казанлък също е намесено в скандала с тайни записи на голи клиентки, научи ФОКУС. От там също са изтекли снимки и видеа, а собственичката е категорична, че бизнесът й няма политика за поставяне на камери или каквито и да било записващи устройства в помещенията, в които се извършват процедури по лазерна епилация. Кадрите се разпространяват в сайтове с порнографско съдържание.

"За съжаление, до нас достигна информация, че 4 снимки, направени през октомври 2023 година, в едно от първите ни студия в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произходът на въпросните снимки и разчитаме на органите на реда за тяхното премахване. Нямаме отношение към случващото се, и че въпреки това, ще проверим всичките си студия, за да сме сигурни за клиентите си. Как си представяте да допуснем тук да се продължава с тази грозна история допълнително. За нас е важно да излезе истината, такава каквато е", заявиха от салона.

Собственичката е категорична, че нейното студио и това в Бургас нямат нищо общо.


Още по темата: общо новини по темата: 5
04.02.2026 Масова психоза обхвана жените в Бургас
03.02.2026 Нови разкрития: 9-годишно дете e заснето в салон за лазерна епилация
03.02.2026 Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02.2026 Майка с дете се разпозна в порно сайтове след посещение в козметичен салон
02.02.2026 Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, сред жертвите е и непълнолетна






