|Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
"За съжаление, до нас достигна информация, че 4 снимки, направени през октомври 2023 година, в едно от първите ни студия в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произходът на въпросните снимки и разчитаме на органите на реда за тяхното премахване. Нямаме отношение към случващото се, и че въпреки това, ще проверим всичките си студия, за да сме сигурни за клиентите си. Как си представяте да допуснем тук да се продължава с тази грозна история допълнително. За нас е важно да излезе истината, такава каквато е", заявиха от салона.
Собственичката е категорична, че нейното студио и това в Бургас нямат нищо общо.
